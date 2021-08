José Mercé ultima su próximo trabajo discográfico: ‘Oripando’

Al margen de la polémica generada por la suspensión del concierto en Jerez, José Mercé acumula un verano intenso “tanto en julio como en agosto hemos hecho unos treinta conciertos”, asegura. “Me he llevado quedado unos días de descanso aquí en Chipiona pero el día 10 ya tengo una cosa en Cabo de Gata, el día 24 voy a estar en Guadarrama y el 25 estoy en Pinto, o sea que seguimos con nuestros conciertos”.

De cualquier forma, con lo que está realmente ilusionado el cantaor jerezano es con su próximo trabajo discográfico, ‘Oripando’, un disco que espera lanzar a finales de año y con el que dará un nuevo giro a su carrera. “Va a impactar y es algo muy nuevo, por eso tengo mucha ilusión en él”, destaca.

“Es un trabajo bastante vanguardista, bastante nuevo, y no sé si se entenderá este año o cuando pasen dos, pero ya se sabe, a mí me gusta arriesgar y no quedarme dormido en los laureles y hacer lo mismo siempre. Hay que buscar y tener inquietud y a estas alturas, con la edad que tengo, no me va a decir nadie cómo se canta por seguiriyas, eso lo tengo pa siempre, pero uno necesita otras cosas. Siempre digo que lo que valga se quedará y lo que no se borrará”, añade.

La idea del jerezano es lanzar el primer single “a mediados de septiembre”, para posteriormente “sacar otro en octubre y otro en noviembre, y que en diciembre ya esté en la calle para comenzar en febrero de 2022 una gira por todo el mundo”.

‘Oripando’ es un trabajo desarrollado “en los últimos dos años y medio”, explica José Mercé, un trabajo en el que ha tenido mucho que ver “Antonio Orozco que ha sido quien ha hecho las letras. Yo le he contado mi vida y entre los dos hemos ido sacando cosas. ‘El oripando’ es el nuevo día, el sol en caló y es como mi autobiografía, hay que escuchar bien las letras, lo que dicen, de dónde vienen...”.

Entre las particularidades que tendrá este nuevo compacto “es que está hecho con una sinfónica de 70 músicos y donde hay de todo en los cantes, metidos en los ritmos pero de una forma diferente. Por ejemplo, el disco empieza con un taranto y una cartagenera, luego nos vamos a un martinete que es el cante más primitivo...y así van llegando sorpresas. Va a ser un trabajo para escuchar, porque al principio costará entenderlo porque hay una evolución en el sentido del ritmo”.

Tal es la envergadura del cambio, que José Mercé se atreve a decir que el giro “es mucho mayor del que ya hice hace unas décadas. Ten en cuenta que estoy cantando por martinetes y sale la Mala Rodríguez rapeando”, relata entre risas.

Por ello, tiene asumido que recibirá críticas, “está claro que palos me van a dar”, sonríe, “pero al final lo comprenderán. Lo importante es arriesgar, aunque también te puedes equivocar, de hecho, de las equivocaciones se aprende y mucho. Creo que es importante hacer cosas nuevas, todo tiene que evolucionar porque la raíz siempre la tenemos, eso no se va a olvidar, y el flamenco necesita más expansión y abrirlo mucho. Por ejemplo, en este disco está Lang Lang, el mejor pianista del mundo, que es chino y que toca por bulerías. También está Pablo López, Dorantes, José del Tomate que hace un tema que le dedico a mi mujer...”.

De hecho, en breve comenzará a montar la gira de este nuevo trabajo, para Mercé “muy ambicioso, va a ser complicado ponerlo en escena, date cuenta que la orquesta sinfónica de 70 músicos está en algunos temas, y a mí me gustaría que en los siete u ocho primeros conciertos de presentación que hagamos, esté al completo. Luego ya, pensando en el verano, haremos una versión más reducida”.

Paralelamente al lanzamiento de ‘Oripando’, José Mercé anuncia que lanzará también “un documental y un libro sobre él”, con la clara intención de “que la gente se entere de lo que es este flamenco”, apunta.

Su otro gran centro de atención será, por quinta edición consecutiva, el programa Tierra de Talento de Canal Sur, que comenzará a grabar a principios de septiembre. De su experiencia en este talent-show, el jerezano destaca “la diversidad musical que hay en Andalucía es increíble. No creí que hubiera tanta. Escuchas a los niños tocar, cantar y bailar y te quedas alucinado. Esas danzas urbanas, esos violines, esos pianos, esas guitarras, esos cantes...Estoy disfrutando muchísimo porque veo que hay una nueva generación con la mente muy abierta y ahora con esto del bilingüismo, que hablan todos los niños en inglés, me quedo alucinado. Disfruto mucho en el programa”.