José Ortiz (1983) es alcalde de Vejer desde 2011 y ha sido senador en la última legislatura. Después de que rechazara su escaño en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas, donde fue número 1 por Cádiz, era una duda su inclusión en la lista de las generales, en la que va como número 2. Se presenta porque es compatible con ser alcalde, afirma. También lo es con ser presidente provincial del PP, un cargo para el que se postula después de los comicios municipales. Porque Ortiz se ha convertido en el hombre en la provincia de Pablo Casado. “Yo apoyé su proyecto y lo sigo haciendo pero el tiempo del congreso ya pasó y quien ha ganado es el PP”, dice apelando a la unidad del partido en Cádiz.

–¿Puede asegurar que recogerá el escaño si lo consigue?

–Bueno, siendo coherente, cuando me propusieron ser candidato al Parlamento andaluz dije que sí pero con la condición de mantener la Alcaldía de Vejer. En ese momento me dijeron que iban a cambiar la Ley para que los alcaldes pudieran estar sentados en el Parlamento andaluz, estaba dispuesto a quedarme un tiempo de concejal pero presentarme a las elecciones de mayo. Sin embargo, en el pacto, Ciudadanos no vio como prioritario cambiar esa ley. Por lo tanto fui coherente con lo que dije. Aporté mi granito de arena a lo que es la campaña, donde trabajamos muy duro, y ahora me alegro que no sean importantes las personas sino el proyecto, porque todo lo que dijimos en campaña se está gestando.

–¿Y han tenido que insistirle para ser candidato de nuevo?

–La dirección nacional y regional del partido me lo han propuesto. Soy actualmente senador y yo he dicho que, siendo compatible con Vejer, pues ahí estoy.

–Sigue manteniendo el lema de Vejer primero.

–Ya lo he demostrado y en la oposicion en mi pueblo decían que me iba. Algunos estarían mejor sentados en el Parlamento andaluz, pero yo estoy cómodo recorriendo cada casa de mi pueblo en un puerta a puerta.

–Las encuestas para el día 28 no son muy positivas de momento.

–No hubo ninguna encuesta que diera que era posible el cambio en Andalucía y ahí está el Gobierno de Juanma Moreno. Las encuestas nunca nos han sido favorables en campaña pero sí en las votaciones, que es para mí el día más importante.

–¿Les beneficia estar ahora en el Gobierno de la Junta?

–Sin lugar a dudas, porque no solamente estamos demostrando que había otra forma de gobernar Andalucía, sino que ninguno de los miedos que metió el Gobierno socialista se están cumpliendo.

–¿Teme que Vox le quite algún representante por la provincia?

–Nosotros no tenemos miedo a Vox ni a ningún partido político. Nuestro miedo es el desempleo, ese es nuestro enemigo. Estamos haciendo una campaña en positivo, valiente y con las ideas muy claras por parte de la dirección nacional y todos los cargos públicos del PP. Estamos unidos en torno a esta campaña y esta estrategia que estamos llevando a cabo en cada pueblo que visitamos.

–Pero el voto de la derecha sí estará dividido esta vez.

–Bueno, años atrás el voto del centro derecha lo canalizaba el PP y ahora han salido otros partidos que intentan, digamos, pescar en ese caladero. Pero pienso que al final va a triunfar el sentido común, el voto útil y los ciudadanos deben saber que por echar el voto para que no gobierne Pedro Sánchez a otro partido que no sea el Partido Popular, quizás estén votando a Pedro Sánchez, porque están favoreciendo que el PSOE sea la fuerza mayoritaria.

–¿Repetir resultados (tres diputados) sería un buen resultado?

–No, resultado bueno sería ganar las elecciones en Cádiz . Eso sería el buen resultado.

–¿Cuál es el mensaje principal de su partido esta campaña?

–Bueno, nosotros consideramos que España está viviendo un momento preocupante con el desafío independentista en Cataluña. Nuestro proyecto es que hace falta una Cádiz unida en torno a una España unida. Cádiz es consciente de la situación que vive España, sabe que eso generaría inestabilidad y que eso generaría de nuevo que Cádiz y España no sean atractivas para invertir y que volviera la recesión económica. Por lo tanto, el primer punto es la unidad. Lo segundo es que tenemos que seguir apostando por medidas para que España siga creando empleo y para que el crecimiento económico se consolide. Aún hay familias que lo están pasando mal en esta provincia que siempre ha estado castigada por el paro, especialmente cuando han gobernado los socialistas. Nunca me cansaré de decir que PSOE es igual a paro. Y en tercer lugar, la libertad con un programa liberal.

–¿Lo de que la unidad es lo primero es un mensaje para los que estén dudando?

–Nadie puede poner en duda nuestra defensa de la unidad de España, porque fuimos los que aplicamos el 155 y este que está aquí le dio con su mano al botón en el Senado. En este momento importante para la unidad de España, para la defensa de la Constitución, el Partido Popular es quien lo garantiza.

–¿Se ve como el próximo presidente provincial de su partido?

–Tengo que decir que yo no me veía. El que me veía fue Antonio Sanz, que junto con la dirección nacional lo acordaron en una reunión. Pero hay que escuchar a todas las estructuras locales y a toda la militancia con una máxima, que es garantizar la unidad del PP de Cádiz y, algo que tenemos muy claro, que el PP de Cádiz tiene que ir para arriba.

–¿Será tras las municipales?

–Yo creo que el PP de Cádiz debe seguir como estamos con un liderazgo compartido ahora mismo en la provincia y cuando pase las elecciones municipales habrá que abordar la situación.

–¿Liderazgo compartido?

–Ahora mismo estamos en un liderazgo compartido porque prácticamente somos bastantes los que estamos aportando nuestro granito de arena ante la responsabilidad de Antonio Sanz como viceconsejero. Pero la verdad es que estamos trabajando a gusto y estamos trabajando cada uno con nuestros equipos de campaña de forma coordinada y, sobre todo, manteniendo la unión, que es muy importante.