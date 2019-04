Jóvenes migrantes interrumpen un acto en el campus al grito de "ninguna persona es ilegal"

También se ha denunciado la situación de los Menores (Menas) , que en muchos casos se encuentran en centros "subcontratados por la Junta en condiciones indignas de masificación, falta de escolarización e insuficiente asistencia sanitaria". "El objetivo de la acción directa no violenta de protesta se ha cumplido: que los políticos le vean la cara directamente a las víctimas de su racismo y maltrato institucional", apuntan en un comunicado desde la Red.

Desde la Red de Apoyo aseguran que algunos de los chicos que participaron en la protesta " están durmiendo en la calle tras haber sido rechazados del Albergue Municipal porque no hay sitio para ellos”.

Con ayuda de un amplificador y "con una actitud en todo momento pacífica ", pidieron una acogida digna a los chicos inmigrantes, que se ven en muchos casos en la calle o en albergues de transeúntes "porque las administraciones no atienden sus necesidades más básicas ". Se leyó un comunicado, y se dieron gritos de “Ninguna persona es ilegal”.

De esta forma, un grupo de unos 20 chicos extranjeros (ex tutelados) de 18 años de edad, acompañados por un grupo de activistas de la Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez, interrumpió la presentación de las Jornadas, a cargo de un amplio elenco de cargos públicos de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Jerez.

La Junta defiende su implicación con los Menas

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, ha asistido este sábado a la inauguración de las II Jornadas Multiprofesionales sobre Acogimiento y Adopción y su Enfoque Comunitario, organizado por la Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo (Afasode), en el que ha transmitido el compromiso del nuevo Gobierno de la Junta para mejorar las condiciones de los menores acogidos y de adopción, en especial con los Menores No Acompañados (Menas).

Apuntó que “yendo de la mano de asociaciones, y empapándonos de las diferentes realidades sociales, como llevamos haciendo desde hace muchos años, podremos seguir haciendo nuestro trabajo correctamente”.

Así, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz confía en “una sociedad mejor” que “se puede cambiar desde la política”, destacando que “los temas sociales preocupan y desde la administración somos conscientes de ello”, por lo que se compromete a que la Junta sea “más ágil”, que la Sanidad de cobertura “más rápida” a los menores y que la Justicia “resuelva antes”.

Igualmente, Ana Mestre ha resaltado que “desde el nuevo Gobierno andaluz no vamos a dejar tirados a los Menores no Acompañados, eludiendo la hipocresía que, en ocasiones, hay de estos temas, combatiéndolo con medidas y recursos que vendrán después de años en los que la gestión autonómica no ha sido idónea”.

Por todo ello, ha reclamado la colaboración “sincera y máxima” de todas las administraciones y entidades, “para poder cambiar”, resaltando que “creemos en ello y eso es el punto de partida para mejorar la situación de los Menores No Acompañados y de aquellos que necesitan y tienen el derecho una familia”.