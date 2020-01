Juan Pérez González, nuevo director de Cáritas

El obispo José Mazuelos ha nombrado como nuevo director de Cáritas Diocesana a Juan Pérez González, que releva en el cargo a Francisco Domouso, después de nueve años como responsable de la institución.

Pérez desarrolló su vida profesional durante 45 años en el sector vinícola y empezó su voluntariado en Cáritas hace 15 años, en los que ha sido secretario general durante 10 años y hasta la actualidad, secretario del Consejo Diocesano. Es por tanto un gran conocedor de esta institución.

Francisco Domouso finaliza su periodo en el cargo como director de Cáritas Diocesana, que comenzó en 2011 y fue renovado en 2016, tras numerosos años al frente de la entidad "con una muy valiosa implicación", según afirman desde el Obispado. Sin embargo, continuará su labor en el ámbito de Cáritas Regional de Andalucía como secretario general de la entidad. Además de su trayectoria a nivel diocesano y regional durante estos años, también ha estado involucrado como presidente de la Comisión de Gestión y Administración y consejero de Cáritas Española.

El obispo ha agradecido "la entrega y el trabajo desempeñado por Francisco Domouso y la implicación de Juan Pérez, tomando el testigo en el desempeño de este cargo".

Domouso ha estado siempre vinculado a la institución. Antes de su nombramiento en 2011 colaboraba ya como voluntario de San Juan Bautista de la Salle. Tomó las riendas de Cáritas en uno de los peores momentos, cuando la crisis económica hacía estragos en la ciudad y la demanda de ayuda se había disparado con la incorporación de los llamados ‘nuevos pobres’, los que perdieron su empleo en aquellos años.

Domouso ha alertado especialmente durante estos años del incremento de las desigualdades, la cronificación de la pobreza, la situación de infravivienda en muchas barriadas de Jerez y las altas tasas de desempleo.

Precisamente por esa falta de salidas laborales, Cáritas decidió hacer durante su etapa una decidida apuesta por la economía social, con el proyecto ‘Casa Común’. En 2017 abrió su primera tienda, ‘Cuatro Corazones’, donde se ponen a la venta los artículos de las iniciativas con las que se llevaba trabajando desde hacía un tiempo: el reciclado textil, el reciclado de muebles y el de agricultura ecológica. Posteriormente se sumó la tienda ‘Moda Re’, en la calle Algarve.

La puesta en marcha de estas iniciativas ha sido también un paso para avanzar en los fines de Cáritas, más allá de la labor asistencial pura y dura, de la que en ocasiones Domouso ha sido detractor.

De hecho en un escrito que ha enviado a los trabajadores y voluntarios de Cáritas, en el que les muestra su agradecimiento, se refiere a su interés en "intentar romper la mera acción asistencial en la lucha contra la pobreza, que no sirve para que las personas salgan de su situación de pobreza".

Opina que "con las medidas asistenciales se trata a la persona de una forma poco digna. Unos damos y otros reciben. El asistencialismo rompe la dignidad a las personas y desgraciadamente las políticas públicas de gobiernos de izquierda o de derechas han consistido en muchas ocasiones en esto".

Domouso asegura que "los mismos que han criticado durante años esa acción necesaria que hacía la Iglesia en otro tiempo y en algunos aspectos ya hoy superada, hoy la imponen. La acción asistencial es necesaria en situaciones de emergencia, pero no puede prolongarse en el tiempo. O lo que es lo mismo, se puede necesitar un albergue para la tormenta, pero se necesita una casa para conseguir una vida digna". Por este motivo, insiste en que se ha centrado en "la búsqueda de salidas factibles para las personas, mediante la promoción y la dignificación".

El ya ex director de Cáritas afirma en su escrito que concluye la etapa, que "probablemente más me ha comprometido en mi vida". "Como persona, he crecido espiritualmente y eso me ha llevado a comportamientos humanos que algunos decían que me complicaban la vida", sostiene.