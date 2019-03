La Junta Electoral apercibe a dos miembros del gobierno local

La Junta Electoral de Zona ha dictaminado que la alcaldesa Mamen Sánchez y el teniente de alcaldesa José Antonio Díaz han incumplido la Ley Electoral en los últimos días. Así lo ha dictaminado tras una denuncia presentada por el Partido Popular de Jerez.

El concejal del PP Jaime Espinar explica que “la Loreg es muy clara en cuanto a las acciones y declaraciones que pueden hacer los gobiernos y, en este caso, el PSOE de Mamen Sánchez se ha saltado la Ley Electoral con fines electoralistas”.

En concreto, los populares denunciaron ante la Junta Electoral de Zona “el incumplimiento de la Ley con la inauguración de la fuente del Mamelón, un acto con el que Mamen Sánchez se ha saltado la Ley para buscar rédito electoralista, algo expresamente prohibido. Y es una cuestión conocida por Mamen Sánchez y el PSOE puesto que ya en la pasada campaña de las elecciones autonómicas fue apercibida en varias ocasiones, por lo que la candidata socialista demuestra voluntad expresa de saltarse la ley, sin importarle ser una incumplidora compulsiva, dando un mal ejemplo al conjunto de los ciudadanos que, al igual que ella, están obligados al cumplimiento de la ley”, señala Espinar.

El edil popular recuerda que “las leyes y las normas están para cumplirlas, incluida Mamen Sánchez, a quien la Junta Electoral ha advertido que si se reitera en saltarse la ley le abrirán expediente sancionador”.

Textualmente, la Junta Electoral de Zona requiere tanto a la alcaldesa como a José Antonio Díaz que “se abstengan en el futuro de realizar cualquier actuación que pueda contravenir la normativa indicada, con expresa advertencia de apertura de expediente sancionador en el caso de su reiteración. No se estima procedente incoar expediente sancionador al tratarse del primer apercibimiento que se efectúa en este periodo electoral y concurrir novedoso criterio de la Junta Electoral Central”.

Tras la denuncia del PP Mamen Sánchez y José Antonio Díaz alegaron que la inauguración de la fuente era por el Día Mundial del Agua y que el acto lo organizó Aquajerez y no el Ayuntamiento. Sin embargo, la Junta Electoral de Zona entiende que “los argumentos expuestos aducidos por la Sra. Alcaldesa en el trámite de alegaciones conferido no desmerecen lo expuesto. Así, el hecho de que el evento se hiciera coincidir y/o tuviera por finalidad la celebración del Día Mundial del Agua no legitima la actuación llevada a cabo, ya que lo que se denuncia y recrimina no es tal conmemoración, sino la inauguración de una obra pública que no venía exigida por la significación del día, en periodo electoral no habilitado para ello. E igualmente, el dato de que la promotora del acto fuera la empresa concesionaria del servicio público de abastecimiento del agua (Aquajerez) no otorga validez, ni legitima su contenido, esto es, repetimos, la inauguración por el poder público de una obra pública”.