La Junta anula el informe que tumbó buena parte de un cambio del PGOU

La Junta de Andalucía ha anulado una resolución ambiental emitida a finales del pasado año que tumbó buena parte de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que promovió el Ayuntamiento de Jerez en suelos no urbanizables. La administración autonómica señala ahora que el organismo que suscribió la declaración ambiental estratégica (la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en la provincia) no es la competente para este pronunciamiento, sino que lo es otro departamento, concretamente la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura.

Sin embargo, el primer informe que ahora ha sido revocado provocó que el Ayuntamiento de Jerez, nada más recibir el pronunciamiento desfavorable, llevara a pleno una propuesta de modificación del planeamiento municipal para adaptarla al dictamen autonómico. Pero se dio el problema añadido de que el gobierno municipal no logró recabar los votos necesarios para que la nueva propuesta saliera adelante, por lo que finalmente quedó descartada.

Tras esto, la Delegación Territorial de Medio Ambiente emitía el pasado día 11 una resolución donde declara la revocación de la declaración ambiental estratégica que rechazó buena parte de la propuesta municipal. Ahora bien, mantiene la validez de todo el procedimiento seguido hasta ahora y remitirá su propuesta de resolución a la Dirección General para que la firme.

En declaraciones a este periódico, el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez Román, señaló que, a pesar de este error en la tramitación, que atribuyó a unos cambios de en materia de personal que ha habido en el órgano que dirige, no se modificará el pronunciamiento de la Junta sobre la modificación urbanística planteada por el Ayuntamiento. Así, volvió a censurar que la Delegación de Urbanismo planteara la posibilidad de cambiar sin suficiente justificación los usos en unos suelos que están protegidos por el PGOU por su valor medioambiental y paisajístico. Por lo tanto, no habrá un cambio de criterio por parte del organismo autonómico en la nueva declaración ambiental estratégica que próximamente emitirá la Consejería de Agricultura.

La modificación puntual del PGOU planteaba, entre otras cuestiones, la posibilidad de que se permitiera la implantación de canteras en suelo no urbanizable que esté protegido por su interés forestal o paisajístico. En cambio, la administración regional mostró su oposición a este cambio de las normas urbanísticas ya que considera insuficiente la justificación dada por el Ayuntamiento para ampliar los usos permitidos en los suelos no urbanizables protegidos. De este modo, le advertía de que un cambio de esta envergadura no puede hacerse de manera generalizada, sino que deben concretarse los enclaves que han perdido el valor paisajístico o forestal.

Tras este informe, el gobierno municipal llevó a una sesión de pleno que se celebró a finales de febrero un cambio sustancial de la propuesta urbanística para que pudiera retomar su tramitación ambiental. Sin embargo, a pesar de contar con más votos afirmativos que negativos, el asunto no salió adelante ya que requería de la mayoría absoluta de la corporación (se quedó a un voto de los 14 necesarios). Tras esto, la Delegación de Urbanismo decidió dejar en vía muerta el cambio urbanístico.

El delegado territorial aseguró que antes de que se emitiera este informe se avisó al Ayuntamiento de que se había producido este error en la tramitación, aunque afirma que ya le adelantó que esto no variará en su dictamen definitivo.

Daniel Sánchez Román “Hay sentencias contrarias a este tipo de recalificaciones”

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez Román, defendió el trabajo realizado por su organismo en este expediente señalando que la oposición que ha mostrado a parte de la propuesta municipal estaba suficientemente motivada. En este sentido, señaló que, a pesar del error en la tramitación, la nueva resolución no variará respecto a la ya emitida meses atrás.

De hecho, afirmó que, antes de que se emitiera la revocación, se informó al Ayuntamiento de lo ocurrido. “Se les llamó, se les explicó que se iba a revocar y que se va a firmar una nueva resolución en los mismos términos”, dijo. Es más, aseguró que este error también se ha cometido con otro expediente de una modificación urbanística planteada por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.

Ahora bien, sobre la propuesta jerezana, el delegado territorial reiteró que hay jurisprudencia que avala que “no se pueden recalificar” terrenos con algún tipo de protección ambiental y paisajística de manera generalizada, sino que tienen que pormenorizarse y justificarse aquellos que han perdido estas características

José Antonio Díaz: “La Junta continúa generando inseguridad jurídica”

El concejal de Urbanismo, José Antonio Díaz, volvió a acusar a la Junta de Andalucía de generar “inseguridad jurídica” tanto con la primera declaración ambiental estratégica sobre la modificación del PGOU como con la revocación realizada ahora.

El edil reiteró que, a su juicio, el organismo autonómico ha cambiado de “criterio” sobre la propuesta municipal ya que asegura que la implantación de actividades extractivas en suelos protegidos contaba con el visto bueno del departamento de Minas de la Consejería de Hacienda.

Por ello, no dudó en calificar de “chapuza” la tramitación realizada por el organismo autonómico en este expediente incidiendo una vez más en que los informes han sido realizados por una empresa externa a la Junta (concretamente por la empresa Tragsa, dependiente del Estado), aunque luego han sido firmados “por técnicos de la Junta”.

El edil adelantó que, una vez se reciba la nueva resolución, se volverá a llevar la propuesta a pleno con las directrices que marque el organismo autonómico. Así, instó a la Junta a que en esta nueva declaración acepte la propuesta municipal, aunque el organismo autonómico ya ha anunciado que mantendrá su opinión.