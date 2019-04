La Junta de Andalucía ha descartado por su alto coste liberar, mediante una bonificación, el peaje pendiente de la AP-4, entre Sevilla y Jerez, y ha decidido esperar a que finalice el contrato de la concesión previsto para diciembre de 2019.

El rescate de la concesión le costaría a los andaluces unos 4,5 millones al mes y, teniendo en cuenta el tiempo necesario para su tramitación, sería posible en una fecha próxima a la de la expiración del contrato, el 31 de diciembre de 2019, ha confirmado en una entrevista la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo.

"No hay Gobierno en España y mientras no haya Gobierno no tenemos interlocutor para abordar esta cuestión. Nos gustaría hacerlo pero Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones", ha esgrimido.

Marifran Carazo ha explicado, no obstante, seguirá reclamando al Gobierno central, "sea del color que sea", que se acabe el peaje el 31 de diciembre.

"Lo hemos valorado, hemos estudiado la situación de este peaje y nos costaría mucho bonificar un contrato que está vigente ahora. Hay que esperar a su conclusión y que finalice de una vez por todas el peaje", ha recalcado.

La decisión del Ejecutivo andaluz se produce tras constatar el coste de la bonificación del tramo Las Cabezas a Jerez, por el que se abona 7,45 euros por viaje.

El pasado noviembre, en plena campaña electoral, el candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno, prometió que si accedía la Presidencia bonificaría a partir del 1 de enero de 2019 el peaje de la AP-4, un compromiso -según la consejera- adquirió sin conocer el elevado coste para las arcas públicas del rescate.

Sobre las obras del Metro en las ciudades andaluzas, la consejera de Fomento ha destacado el impulso que esta dando el nuevo gobierno a las "atascadas" obras de Málaga y Granada, mientras del de Sevilla ha lamentado que se en su día se programara una red integral que "nunca ha llegado".

"Este gobierno va a afrontar la ampliación del metro de Sevilla, pero antes hay que definir los proyectos, los actuales son antiguos, cuentan con más de diez años y vamos a actualizar los de las líneas 2, 3 y 4", ha comprometido.

Carazo ha confirmado que los presupuesto de la Junta de 2019 contarán con una "importante partida" para poder revisar y actualizar el proyecto, y ha precisado que la hoja de ruta será la moción aprobada en el Ayuntamiento hispalense por unanimidad.

La prioridad -ha explicado- es la construcción en simultáneo de las líneas 2 y 3 para conectar el centro de la ciudad con dos importantes áreas de población, en referencia a Pino Montano y Sevilla Este.

La decisión supondrá que, por primera vez en muchos años, tanto en los presupuestos de la Junta como en los generales del Estado figuren partidas que den respaldo económico a las licitaciones.

"Tenemos que seguir trabajando en la ampliación de los metropolitanos, también los de Málaga y Granada, pero en paralelo impulsaremos medidas que favorecen la movilidad, como las plataformas reservadas de autobuses para conectar ciudades con áreas metropolitanas mediante vehículos de gran capacidad", ha destacado la consejera de Fomento.