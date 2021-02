La Junta no renueva los turnos de tarde para desatascar los Juzgados

Los Juzgados de Jerez están notando que los expedientes y los casos empiezan a acumularse de nuevo después de que los auto-refuerzos dictaminados por la Junta meses atrás hayan concluido sin que se haya renovado este esfuerzo extra por sacar adelante la ‘cordillera’ de asuntos acumulados durante el confinamiento y las sucesivas restricciones impuestas a la libertad de movimientos por el Gobierno.

Dichos auto-refuerzos consistían en tres funcionarios que acudían por las tardes a los Juzgados más afectados para sacar adelante el trabajo acumulado. Así se estuvo hasta finales de diciembre con indudables buenos resultados pero recientemente la Junta de Andalucía ha decidido aplazar sin fecha la puesta en marcha de nuevo de este esfuerzo extra. Las centrales sindicales del ámbito de la Justicia daban por hecho que el pasado 15 de enero se reanudarían, pero no ha sido así. El jerezano Juan Pedro García Bazán, secretario de Acción Sindical del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), considera que no es ni mucho menos el momento de dar marcha atrás con un plan de choque que tenía como principal adelante “el trabajo que no se pudo sacer adelante durante meses porque no podemos olvidar que la Justicia atendió aquello que era absolutamente inaplazable” (como pueden ser las causas con personas recluidas en prisión).

En las sedes judiciales de la ciudad se esperaba que esos denominados auto-refuerzos continuarían “pero han sido parados ‘sine die’. Dijeron que se iban a retomar en la segunda quincena de enero, se pospuso a febrero y ahora han dicho que no hay fecha. Las sedes judiciales que más necesitan de este esfuerzo extra en Jerez son los juzgados de lo Penal y los de lo Social”, que han visto dispararse las causas. Es público y notorio que en las crisis económicas los problemas en muchas empresas acaban dirimiéndose en el ámbito de lo Social. “Ahora tocaba hacer la prórroga de un nuevo semestre y se ha paralizado”.

En las últimas reuniones que se han tenido en la sede de la Consejería de Justicia, en Sevilla, se ha tratado la ampliación del teletrabajo para los funcionarios. En la misma, indican las mismas fuentes, se ha decidido que el teletrabajo se aplique en una relación del 60-40 a semanas alternas, lo que supondría que un funcionario trabajaría desde su domicilio lunes, miércoles y viernes una semana y a la siguiente martes y jueves. “Estas medidas se adoptan, según dicen, para evitar que la presencialidad dispare los contagios en caso de que haya brotes. Así quienes acudan a teletrabajar lo harán siempre en una burbuja controlable”. “En caso de que se disparara a tasa nuevamente a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes se pasaría al teletrabajo al cien por cien” de los efectivos disponibles.

Uno de los grandes problemas con los que se encuentra la Justicia es que “un juicio dura lo que tiene que durar, no es algo que se pueda abreviar por lo mucho que hay en juego. Igualmente hay sedes judiciales, como los Juzgados de Instancia, que comparten salas de vistas, una semana uno y otra semana otro para que se vean los señalamientos”. “La carga -añade García Bazán- de estar tres meses sin celebrar juicios sigue pesando como una losa”.

Críticas a nivel andaluz

A nivel andaluz, SPJ-USO denuncia que, por parte de la Consejería de Justicia y Administración Local, “se invierte más en la consecución de grandilocuentes titulares propagandísticos que en soluciones efectivas que, en este caso concreto, tiendan a paliar la ya histórica sobrecarga que, tanto más con los devastadores efectos de la pandemia, acarrean los órganos judiciales andaluces”.

La central sindical añade que a su juicio “queda, además, dar cuenta de la patente dejación de funciones que, a cargo de la consejería del ramo, también se lleva a cabo en otros temas circundantes como, por ejemplo, la más que paralizada gestión de la bolsa de interinos desde hace más de un año, así como la consecuente ralentización de sus nombramientos en una época donde, precisamente, se requiere la rápida gestión de las sustituciones y las bajas; o la carencia de un sistema de cita previa que facilitara la presencia ciudadana segura en los trámites judiciales y de Registro Civil”,

Entre las críticas se cita igualmente “la ausencia de sistemas de ventilación eficaces que suplan la falta de ventilación natural en espacios de alta concurrencia a fin de propiciar la realización de los actos judiciales con suficientes garantías de seguridad; o la insignificante inversión en infraestructuras que permitan ampliar la capacidad del teletrabajo a fin de prevenir situaciones de disminución de plantilla o cierre de sedes por potenciales cuarentenas o contagios entre el personal de la Administración de Justicia”.

Desde SPJ-USO, destacan que “seguiremos exigiendo la ejecución real y no virtual de la segunda fase del citado plan de refuerzo a los fines de suavizar el atasco judicial que perjudica no sólo al personal de la Administración de Justicia sino también, y sobre todo, a la ciudadanía. Un plan de refuerzo que, hoy por hoy, y a pesar de lo que puedan decir los titulares, ni está ni se le espera”.