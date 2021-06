Juventud apuesta por el arte urbano y la creatividad con ‘Spres’arte 2021’

La delegada Ana Hérica Ramos ha presentado el trabajo realizado por la Delegación de Juventud, de forma consensuada con los artistas del graffiti, para relanzar el programa Muros Libres ‘Spres’arte 2021’ con una imagen renovada, nuevos espacios, y una actualización de su programación dirigida a mejorarla y a dar respuesta a necesidades de funcionamiento detectadas.

Por parte de la Delegación de Juventud se ha realizado un vídeo con los muros existentes en la ciudad acompañado por un tema creado y compuesto en exclusiva para el programa Muros libres por el joven Mc jerezano Isaac Martín Hortas, más conocido como ‘Akamikaze NKL’.

Con este programa, la Delegación de Juventud opta por crear las sinergias necesarias entre la inspiración de chicos y chicas amantes del graffiti y los espacios acondicionados por el Ayuntamiento, para convertir estos muros en una galería de arte al aire libre, proporcionando espacios libres para el graffiti artístico.

Con la inclusión de un nuevo muro de 50 metros en el exterior del CEIP Tartessos, el programa dispone de 2.000 metros lineales de muros de hormigón, repartidos por la ciudad, tanto en la zona centro (calle San Domingo, Circo, Medina), como en diferentes barriadas (calle Alvar Núñez, Goya, lateral Campo de la Juventud, Vista Alegre, o calle Pilar Paz Pasamar).

La delegada Ana Hérica Ramos ha destacado que “el programa Muros Libres se revitaliza gracias a la implicación de nuestros jóvenes artistas jerezanos, que se dedican al arte mural, un lenguaje fresco y urbano con el que nuestra juventud se expresa. Relanzamos el programa con más metros y con un orden en algo que es muy libre, para dignificar también esa aportación artística”. Ana Hérica Ramos incide en señalar que “el programa se enriquece con la aportación de Akamikaze, que ha compuesto un rap con todas estas líneas de trabajo de Muros Libres, y animando a la participación. Llevar la creación artística a la calle es una forma de democratizar el arte y supone reivindicar su aportación como vehículo de comunicación y de sensibilización en valores sociales”.

El joven rapero Akamikaze NKL ha señalado que “el graffiti y el rap se dan la mano, porque al fin y al cabo, son cultura. Son una forma de expresión, el rap es poesía y el graffiti es poesía a través del spray. Promover esto es un gustazo y un placer”.

En la misma línea se ha pronunciado el fotógrafo y diseñador Jose Manuel Saborido, que forma parte del equipo de Akamikaze NKL, explicando que “los graffitis hasta hace poco no se han podido dignificar y como creador de imagen me parecen obras de arte que están en la calle al alcance de cualquiera. No están en un espacio cerrado ni se pueden comercializar, pueden ser actuales, poéticas, se trata de comunicar, por eso lo considero obra de arte al alcance de todos”.

El programa Muros Libres ‘Spres’arte 2021’ dota a artistas del graffiti de Jerez de la posibilidad de realizar sus obras en zonas reconocidas y legalizadas para ello, en función de los criterios urbanísticos, técnicos y artísticos del Ayuntamiento. Con este programa, se fomenta el uso responsable de las infraestructuras y mobiliario urbano, mediante la expresión y el arte del graffiti. La Delegación de Juventud pretende fomentar la creación artística en la ciudad mediante una manifestación del arte novedosa y motivadora para la juventud, a la que da la oportunidad de expresar su arte, opiniones y creencias, siempre desde la corresponsabilidad social y el respeto mutuo.

Supone igualmente una alternativa para implicar a la juventud en la recuperación de espacios urbanos mediante la expresión artística, desde la innovación cultural.

Cabe recordar que la delegación de Juventud mantuvo un encuentro el verano pasado con jóvenes artistas del graffiti de la ciudad para conocer sus propuestas de mejora del programa y palpar cómo agilizar su funcionamiento, una vez finalizado el confinamiento.