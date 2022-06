Lectores en verano

CON la llegada del verano y las vacaciones, cabe preguntarse cómo puede aprovechar las mañanas, tardes e, incluso, las noches de verano, nuestro alumnado. La oferta de ocio es amplia: piscina, playa, música, deporte, almuerzos y cenas familiares o con amigos y… por qué no, la lectura.

Ahora es el momento en el que los niños, niñas y adolescentes pueden elegir qué leer con mayor libertad, pues durante el curso, sus lecturas están condicionadas por el temario, principalmente el de la asignatura Lengua Castellana y Literatura, y por un tiempo marcado por los trimestres y las evaluaciones escolares.

Desde esta perspectiva, y también desde mi experiencia en el servicio de préstamo de nuestra biblioteca escolar, lo que demandan los alumnos, principalmente desde 5º y 6º de Primaria y hasta 2º o 3º de Secundaria son, sobre todo, libros de manga, es decir, historietas de origen japonés que abarcan una extensa variedad de géneros, protagonizados por personajes cuyas aventuras seducen a un buen número de lectores y lectoras. Títulos como Naruto, My Hero Academia, One Piece, Ataque a los Titanes, etc., apenas permanecen en las estanterías de la biblioteca entre préstamo y préstamo. Muy cercanas al manga, nuestros jóvenes lectores solicitan obras escritas por youtubers, personajes populares que aparecen en las redes sociales, caso de Mikel Tube o El Rubius, con libros como Las Aventuras de Dani y Evan y Las Ratitas, demandadas principalmente por el alumnado de Primaria. En esta misma línea, es decir, la de aquellos volúmenes que se publicitan en la red e, incluso, en plataformas destinadas a este fin, Wattpad por ejemplo, los más populares en Secundaria son Boulevard, Silence y Perfectos mentirosos, entre otros, más solicitados por el lector femenino que el masculino. Para este último, contamos con una importante colección de cómics como Capitán América, La muerte de Lobezno, ¿Quién es Wonder Woman?, Asterix y Obelix…, que tampoco persisten mucho tiempo en nuestros anaqueles. En Bachillerato, ofrecemos a nuestro alumnado los tan recomendables clásicos españoles y universales, menos solicitados que los ya aludidos, pero también demandados y leídos con interés.

Aunque es importante que sea el lector quien elija qué quiere o qué le apetece leer, y vaya poco a poco introduciéndose en el placer de la lectura, en esta aventura que supone sumergirse en una historia inesperada, es siempre conveniente, sobre todo en edad estudiantil, dejarse recomendar por un librero, un bibliotecario, un profesor o familiar que le ayude a acercarse a libros con mayor calidad literaria que otros que sólo aportan la mera evasión o el entretenimiento.

En esta línea, y como dentro de unos días tendrán la oportunidad de disfrutar de los libros durante muchas horas, desde nuestro Centro pondremos a disposición del alumnado más de dos mil títulos de diversos géneros y temática.

Para ayudar con esta labor, os ofrecemos varias reseñas de lecturas recomendables para el verano realizadas por nuestros propios estudiantes.

RESEÑAS DE LIBROS

Pobre Manolito

Autor: Elvira Lindo Ilustraciones: Emilio Urberuaga ISBN: 84-226-6301-5 Editorial: Círculo de lectores Año: 1996Libro muy recomendable, tanto que lo tendrían que leer todos los adultos, así les ayudaría a no olvidar que fueron niños. Es una biografía de humor de un niño normal que teniendo ocho años se cree un adolescente, un delincuente...Este personaje no para de transmitir alegría. Alumno: Miguel Montero Jiménez. 4º EPO

La música de Marie

Autor: Usamaru Furuya ISBN: 84-169-6012-7 Editorial: Milky Way Ediciones9La música de Marie Autor: Usamaru Furuya ISBN: 84-169-6012-7 Editorial: Milky Way Ediciones9La música de Marie es un manga que trata sobre la amistad de un chico (Kai) y una chica (Pipi). Viven en un pueblo en el que todos se conocen. Creen en una diosa llamada Marie que será clave en la historia. Pipi se dará cuenta de que ha vivido toda su vida engañada... Alumna: Ana Prieto Palomo. 1º de ESO

Donde los árboles cantan

Autora: Laura Gallego Editorial: SM ISBN: 978-84-675-5003-0 Una historia de reyes, doncellas, bárbaros y caballeros. Un relato de aventuras con una ambientación fantástica y personajes y sucesos inolvidables que te transporta a otro mundo. Alumna: Julia Segura del Ojo. 4º de ESO

Mil soles espléndidos

Autor: Khaled Hosseini Editorial: Salamandra ISBN: 9788498381221Kabul, la ciudad de los mil soles espléndidos, vivió a finales del siglo pasado lo que sería el comienzo de una etapa llena de conflictos. En este contexto se enmarca la apasionante y desgarradora historia de dos mujeres afganas, Laila y Mariam, de muy distinta procedencia, pero con la misma determinación para enfrentar la extrema e indiferente sociedad machista de la época. Alumno: Héctor Borrego Doncel. 2º Bachillerato.