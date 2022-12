Lecturas muy majas

Desde este rincón estamos ya escribiendo la carta a los Reyes “Majos”, y como son majísimos estoy segura de que nos van a traer muchos libros. Para redactar una buena carta de títulos siempre hay que pensar en los gustos de los habitantes de la casa, pero también hay que sorprender.

En mi carta siempre intento poner libros divertidos, de esos que no olvidas y te gusta volver a leer y a mirar. Libros especiales, con ilustraciones en las que entras y pierdes el sentido.

Un clásico ilustrado por Rébecca Dautremer o Benjamin Lacombe, por ejemplo.

Ahí nunca te equivocas. Tengo una especial predilección por el Pinocho de Roberto Innocenti, pero el catálogo de clásicos ilustrados es amplio y hay mucho y muy bueno para elegir.

También estoy pensando pedir un libro loco, muy loco, donde nuestra imaginación se disparate y haga conexiones nunca vistas. Estoy hablando de libros como Bestiarios que se atreven a imaginar nuevos seres vivos, Inventarios de objetos inexistentes, o Manuales de instrucciones para sencillas cosas que nos pasan todos los días. Nunca olvidaré los buenos ratos que hemos pasado con el Zooilógico, pero hay muchos más.

Los cómics también estarán dentro de mi carta. Los hay para todas las edades, desde un dibujo como el de Avni para los más pequeños, pasando por los manga (tranquilos, que no todo son eternas colecciones, también los hay autoconclusivos), hasta cómics juveniles de aventuras con una chica de protagonista (no todo van a ser superhéroes).

Por supuesto que los libros informativos los incluiré entre mis peticiones. En Libros del Zahorí los hay muy originales, pero si creéis merecer algo en formato mega impresionante, echadle un vistazo a la colección Animales extraordinarios de Factoría K de Libros o la colección ‘Visita nuestro museo’ de Impedimenta.

Y otra cosa que me encanta incluir es la poesía. En un pequeño rincón, los libros de poesía para niños agonizan, pero no sé por qué. Todos tenemos un pequeño poeta dentro de nosotros. Pero si no leemos poesía, ¿cómo la descubriremos? ¿Sólo en el aula? No, en casa también es posible la poesía.

Para elegir los títulos que voy a pedir, utilizo las librerías, pero sobre todo aprovecho mi biblioteca como un buen catálogo donde saborear tranquilamente las páginas de un libro, enamorarme de alguno de ellos y luego ponerlo en mi carta. Espero que los Reyes Magos hagan la magia de traer ese libro tan especial a casa y tenerlo parar disfrutarlo, mirarlo y admirarlo siempre que quiera.

Alicia en el país de las maravillas

Autores: Lewis Carroll, Rébecca Dautremer.

Editorial: Edelvives.

ISBN: 978-84-263-7969-6

El texto es el original de Lewis Carroll, pero las imágenes son tan bellas que es un auténtico capricho artístico al alcance de nuestras manos sin perder la seriedad que exige el tratamiento de este arte.

El gran Zooilógico

Autor: Daniel Montero Galán.

Editorial: Jaguar.

ISBN: 978-84-16082-98-8

Un bestiario de animales fantásticamente inventados, como el Almondigón patatero o la Berebervenera. Lleno de guiños cómicos, como los consejos de crianza para cada tipo de animal. Incluye Proilógico, índice y referencias de autores tan importantes como Soponcio Depilates.

El zoo petrificado (Los diarios de Cereza, 1)

Autores: Joris Chamblain; Aurélie Neyret.

Editorial: Alfaguara.

ISBN: 978-84-204-8629-1

Cereza es una niña de once años que sueña con ser escritora y que resuelve misterios, con dos amigas. Una ilustración muy cuidada y una buena historia que ha tenido una gran aceptación desde que empezó a publicarse y consiguió el Premio al mejor Cómic infantil en Angoulème en 2018.

Arboretum

Autora: Katie Scott.

Editorial: Impedimenta.

ISBN: 978-84-18668-65-4

El último libro publicado de la serie ‘Visita nuestro museo’, este libro nos ofrece una extraordinaria colección de árboles de todo el mundo, desde robles poderosos y altísimas secuoyas hasta árboles milenarios cargados de mitos.

Los versos del libro tonto

Beatriz Giménez de Oro; il. Paloma Valdivia.

Editorial: Factoría K de libros.

ISBN: 978-84-15250-03-6

Un poemario que invita al juego literario. Las historias se encadenan las unas a las otras en el marco de un libro que invita a la memorización, al canto y a volcar en el movimiento del cuerpo sus versos.