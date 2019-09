Listos para el nuevo reto educativo

Después de un periodo vacacional intenso, los centros educativos de la ciudad abrieron ayer sus puertas para levantar el telón de un curso escolar que viene cargado de novedades, por lo menos en lo que al currículo lectivo en Primaria.

Aunque el horario no fue el habitual y el alumnado pudo asistir a clase, siguiendo así el periodo de adaptación, a media mañana (entorno a las diez y las once según el colegio) las caras de muchos, sobre todo los más mayores, reflejaban que el estreno escolar no fue sencillo.

Evidentemente, el revuelo en los accesos fue la tónica general de todos los centros, principalmente en la zona de Infantil, donde los más pequeños, los de tres años que ayer se incorporaban por primera vez al sistema educativo de segundo ciclo, tenían más de un disgusto. En muchos casos fue igual de duro para los padres y madres, sobre todo éstas últimas, que para los propios niños.

Fue un día de reencuentros, de repaso a todo un verano cargado de actividades y de nuevos retos, los que comienzan con este curso 2019/20.

En total, más de 18.000 niños y niñas se incorporaron ayer a las clases en Jerez, de ellos, unos 220 en el CEIP Federico Mayo (180 alumnos y alumnas de Educación Primaria y alrededor de 60 de Segundo ciclo de Educación Infantil), elegido este año por la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, para inaugurar el curso.

La primera edil estuvo acompañada por el delegado de Reactivación Económica, Captación de Inversiones, Educación y Empleo, Juan Antonio Cabello y el director del centro, César Fernández, que estuvo escoltado por la presidenta del Ampa, Carmen María Aguilar.

Tras departir con parte del profesorado y algunos alumnos en el patio del colegio, Mamen Sánchez deseó un buen inicio de curso a todos los centros, profesores y alumnos de la ciudad, y mostró la predisposición “hacia toda la comunidad educativa”, por parte del gobierno municipal.

La alcaldesa defendió la gestión municipal “aún con los presupuestos prorrogados”, realizada el curso anterior en materia mantenimiento de centros, con una inversión próxima a los 400.000 euros.

Igualmente, la alcaldesa se refirió a otros aspectos relacionados con el mantenimiento de los centros, como el proceso de la nueva adjudicación del servicio de limpieza en colegios, para la que ya existen ofertas. En concreto, señaló que “ayer-por el lunes-se abrió mesa de contratación, y ya se ha hecho la primera adjudicación de la empresa que se va a hacer con el contrato de limpieza en los colegios”.

En relación a la limpieza, Sánchez avanzó que está en marcha un “plan sensibilización con el alumnado de Jerez”, y que consistirá en la elección de la mascota de la campaña de concienciación que llevará a cabo el Ayuntamiento para mantener limpias las calles y las puertas de los centros.

Pero si algo ha marcado la actualidad de este inicio del curso 2019/20, eso es la supresión de líneas por parte de la Consejería de Educación en la ciudad. Por ello, Mamen Sánchez insistió en que desde “el Ayuntamiento apostamos por la escuela pública porque estos centros educativos tienen un gran valor patrimonial y cultural y los queremos ver ocupados. Por parte del Ayuntamiento se va a continuar trabajando sin tregua por los centros de enseñanza públicos, dentro de nuestras competencias”.

En la misma línea se mostró el nuevo responsable municipal de educación, Juan Antonio Cabello, quien destacó que “el descenso de la natalidad no debe ser el argumento para ir desmontando la escuela pública. Pedimos a la Consejería sensibilidad con la ratio y flexibilidad para desdoblar unidades en las zonas que lo necesitan. No es de recibo que se vayan desarmando unidades en la pública y armándose en la privada”.

También se sumó a esta petición el director del CEIP Federico Mayo, César Fernández quien, tras agradecer la visita a la alcaldesa, pidió “que no se olvide la escuela pública, donde hay fantásticos profesionales. No pedimos que nos favorezcan, no se trata de una pelea con la concertada, sino que no nos perjudiquen”.

En este sentido, solicitó una mayor consideración “con la educación compensatoria, esta es una zona con unas características y por eso pedimos que la casuística de cada colegio se tenga un poquito en cuenta”.

Esta primera jornada lectiva para los alumnos de la ciudad comenzó con normalidad, según apuntaban ayer desde la Federación Local de Ampas de Jerez. “Todavía es pronto para analizar si hay algún problema a nivel de falta de profesorado y demás, de todos modos estaremos pendientes estos días, así se lo hemos comunicado a nuestras Ampas”, señaló Geli Sánchez, máxima responsable de esta institución.