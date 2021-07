Llenando vacíos

El Ayuntamiento de Jerez no está estudiado. Como buen doctor en Historia Contemporánea, Manuel Ruiz Romero se da cuenta de que hay "una historiografía del Jerez contemporáneo que tiene vacíos". A esto se une la línea de investigación que está desarrollando sobre el municipalismo, "una dimensión que me interesa mucho y que es complementaria a otros estudios que he realizado sobre el andalucismo histórico", cuenta el autor.

En su profunda investigación sobre los alcaldes de Jerez desde los años 50 hasta la primera corporación democrática con Pedro Pacheco, la Universidad Pablo de Olavide le acaba de publicar en su revista 'Bajo Guadalquivir y Mundos Atlántico' un artículo sobre Manuel Cantos Ropero, el último regidor del tardofranquismo, a partir del cual empieza la reforma política con Jesús Mantaras y Juan Manuel Corchado, etapas que está reconstruyendo, hasta ya las primeras elecciones democráticas.

Pendiente de publicación está ahora un trabajo sobre Tomás García-Figueras, y también ha escrito sobre Miguel Primo de Rivera y Urquijo. "El horizonte es poder sentarme un día con los representantes de aquella primera corporación democrática de Pacheco, que vivieron una etapa muy especial, que aún están vivos y pueden aportar muchos testimonios orales".

Pone el acento el investigador en que acaba de morir Manuel Clavero Arévalo, "y parece mentira que su labor como político y académico no tiene ni una tesis doctoral, ni un artículo. Una paradoja. Hay personajes que han jugado un papel importante en nuestra historia reciente y se están yendo sin aportar sus testimonios".

Con estas investigaciones, lo que el autor busca también es que los temas de Jerez "salgan del ámbito local y se den a conocer. Jerez tiene que compararse con lo que son otros territorios de Andalucía e incorporarse a esa labor historiográfica comparativa para apreciar lo que hay en común y lo que hay diferente".

Recuerda Ruiz Romero que las actas del Ayuntamiento de Jerez, sobre todo en los años de la reforma política, "no recogen la vida política que está sufriendo España a nivel de Estado, parece que vivían en otro satélite. Un tiempo con un lastre económico y de exceso de servicios que llegará hasta la democracia, y que el primer ayuntamiento democrático tratará de cambiar desde unas posiciones distintas".

Manuel Ruiz Romero es sevillano, aunque afincado en Jerez. Es miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) y trabaja en el Archivo Municipal de Jerez