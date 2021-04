Luis Moreno se presenta en sociedad con single ‘La duela’

La inagotable cantera flamenca de esta ciudad sigue funcionando, ya sea en el cante, el baile y en el toque. La última aparición recoge el testigo familiar y apunta alto. Hablamos del guitarrista Luis Moreno, hijo del también tocaor Paco Moreno, y que ahora, a sus 26 años, empieza a sonar con fuerza dentro del panorama musical de esta tierra.

El joven músico acaba de estrenar ‘La duela’, un tema instrumental en el que exhibe sus buenas dotes artísticas y un sentido del ritmo a tener en cuenta. La propuesta, que puede escucharse a través de un single y un vídeoclip colgado en You Tube, cuenta con la colaboración del percusionista Ané Carrasco y el bajista Fali Abad.

Luis Moreno reconoce que su vínculo con la guitarra “viene desde pequeño porque el hecho de tener un padre músico y guitarrista, hace que te acerques al instrumento desde chico”. Sin embargo, no fue hasta los 12 años cuando el jerezano se empezó a interesar por la guitarra. “Hablé con mi padre y fue él quien empezó a darme clases, y bueno, hasta hoy, porque todavía sigue dándome consejos y es el primero que me apoya”, admite.

Aunque nunca ha dejado los estudios, “soy técnico de enoturismo y ahora mismo estoy haciendo un máster especializándome en turismo enológico”, a Luis Moreno lo hemos visto ya poniendo su guitarra a voces incipientes como Alicia Jiménez, Sandra Zarzana o el joven Miguel Guerrero. “Estoy empezando en esto y todavía me queda mucho camino que recorrer, pero bueno, tenía esa inquietud de grabar un tema y mostrar mi música”, explica.

En esta primera incursión en solitario en el estudio, el guitarrista se muestra “satisfecho porque la gente que lo ha escuchado me ha felicitado. Sinceramente, no busco nada, sólo exponer mi música, y el hecho de que algunos guitarristas de Jerez me hayan dado la enhorabuena, como el caso de Pedro Pimentel o Diego Pozo, me hace ilusión”.