Malestar de la plataforma de Radioterapia por las carencias del servicio

Un año ha pasado desde que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, inauguraba, después de una década de retrasos, el edificio de Radioterapia del hospital de Jerez. La plataforma de afectados que luchó por la apertura de un servicio que pusiese fin al calvario de los enfermos trasladados a centros de otras localidades para recibir este tratamiento, ha vuelto ahora a mostrar su malestar por lo que califican como deficiencias en el servicio tras un año de su puesta en marcha. Fundamentalmente sus quejas se centran en la ausencia de un turno de tarde, lo que exigiría contratación de personal, para poder atender toda la demanda de este tratamiento que existe en el área sanitaria que abarca el hospital y por otro lado, la falta de un segundo acelerador lineal, que permitiría también aumentar el número de pacientes atendidos.

La plataforma recalca que el área sanitaria es la que mayor número de población debe asistir de la provincia, ya que además del término de Jerez (quinta ciudad en población de Andalucía), abarca todas las poblaciones de la Costa Noroeste y las de la Sierra de Cádiz. "La extensión es significativa en comparación a las otras dos áreas provinciales, Cádiz y Algeciras", mantienen desde la plataforma en un informe que ha sido remitido a la Comisión de Salud del Parlamento, en el que destacan que el hospital de Jerez debe atender las necesidades de 25 poblaciones.

La plataforma entiende que el SAS ha ido incumpliendo todas las promesas

La plataforma recuerda que hasta hace poco, debido a la carencia del servicio de Radioterapia, los pacientes eran trasladados a otros hospitales de Sevilla fundamentalmente y algunos a Cádiz y Algeciras. "Estos servicios, en su mayoría, , eran muy deficitarios, tanto por las condiciones de las clínicas que se subcontrataban como por el pésimo servicio de transporte de los pacientes, todo esto durante años y sin la menor intervención de la inspección de sanidad". Sólo meses antes de la inauguración del servicio, se concertó el tratamiento con una clínica privada de Jerez, que mantiene el concierto debido a que el servicio público no puede dar respuesta a toda la demanda.

Los miembros de la plataforma denuncian que después de diez años para hacerse realidad el proyecto, el servicio "no dispone de todo el equipamiento técnico ni mucho menos el personal. Se aprobó que el módulo del hospital de Jerez tuviese en funcionamiento permanente dos aceleradores lineales, pero a la hora de su apertura tan solo se dotó de uno y de un solo turno de mañana de personal".

El propio gerente del hospital, Julio Egido, admitió hace unas semanas que Radioterapia sólo puede atender ahora la mitad de la demanda y afirmó que se ha solicitado a la Consejería de Salud un segundo acelerador lineal, aunque no hay fechas para su adquisición. La plataforma entiende que han sido muchos años de espera para que no se haya buscado aún una solución.

Los miembros de este colectivo solicitaron hace un mes una reunión a la Comisión de Salud del Parlamento andaluz , ya que, según afirman, no han recibido respuesta alguna a un encuentro solicitado hace meses a la delegación de Salud de Cádiz, para saber "qué argumentos hay para tener el módulo de Jerez a un solo turno, mientras se tienen subcontratados servicios con empresas privadas y se traslada a pacientes en delicado estado de salud por el duro tratamiento, a otras clínicas de la provincia y de Sevilla".

La plataforma acusa a la Administración sanitaria de incumplir todas las promesas que se han realizado. "Pedir que se cumpla un proyecto aprobado por la Junta hace más de diez años y que mientras no se hacen las dotaciones precisas, se doble el turno, de mañana y tarde, ante la demanda que no se puede atender, no es una exigencia desproporcionada".

Además, se quejan de que los pacientes de cáncer que son remitidos al tratamiento de radioterapia por los distintos servicios médicos del hospital de Jerez, cuando son enviados a otras clínicas no son seguidos por los especialistas que los han diagnosticado y tratado. "Esto produce problemas cuando el paciente ha de ser revisado por el especialista en caso de una incidencia. Esta circunstancia es perfectamente conocida por la delegación provincial de Salud y por la gerencia del hospital. Hemos llevado muchos casos concretos y siempre han prometido solucionarlo, sin que hasta la fecha se haga nada. El paciente que es tratado de radioterapia en otras clínicas concertadas, queda en la más absoluta falta de seguimiento de sus especialistas". La Plataforma entiende que siempre ha demostrado colaboración, pero también constancia en sus reivindicaciones. "Por el sufrimiento que conlleva este tema, nos parece que todo el esfuerzo es mínimo".