Mamen Sánchez: "Vengo porque Saldaña se siente calumniado, no tiene nada que ver con mi gestión"

La alcaldesa Mamen Sánchez ha acudido este jueves, poco antes de las once y media de la mañana, al Juzgado de Instrucción número 1 de Tomás García Figueras. Ha acudido, como ya anunció, para declarar tras la denuncia interpuesta por Antonio Saldaña por calumnias. Muy tranquila y acompañada por su abogada, la regidora socialista ha hecho hincapié, antes de entrar, en que "vengo al juzgado por una denuncia del señor Saldaña que no tiene nada que ver absolutamente con mi gestión de mi cargo público, sino que este señor se siente calumniado por una cosa que dije en el pleno y, por lo tanto, vamos a aclararlo hoy todo".

Por su parte, Antonio Saldaña acudió sobre las nueve y media de la mañana, acompañado por otros concejales del PP, para ratificar su demanda.

Hay que recordar que fue la propia alcaldesa la que anunció el 1 de febrero que había sido citada para declarar. En aquel momento, lamentó que "el PP utiliza los juzgados siempre, no es la primera vez que nos denuncia, nos denuncia constantemente. A Saldaña le encanta el juzgado más que el salón de pleno, menos cuando se le juzga o se le acusa a él por conducir triplemente con grados de alcohol. Iré me defenderé de esas calumnias que me ha puesto", ha dicho la regidora socialista.

En este sentido, se aseguró que "en el ejercicio democrático de un pleno todos los días recibimos acusaciones, mentiras y no nos vamos a juzgado. Si hay que analizar al pie de la letra todo lo que son las palabras que se dicen en un pleno democrático lo analizaremos".

Los hechos denunciados se remontan a un pleno de mayo del pasado año. En dicha sesión, sesión el PP planteó dudas sobre cómo contactó y contrató el gobierno a la empresa que rediseñó el Centro Tecnológico del Motor. Como era previsible, el debate se convirtió en un intenso enfrentamiento entre PP y PSOE, y acabó con la intervención de la alcaldesa poniendo en duda algunas contrataciones públicas y señalando a Antonio Saldaña.