Mamen Sánchez acusa a la Junta de paralizar inversiones privadas en Jerez

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ha afirmado que "me preocupa mucho que se vayan inversores porque la Junta se quiera meter y no apruebe determinadas inversiones", acusando a la Junta de Andalucía de estar "paralizando inversiones de agentes privados en el centro de Jerez, metiéndose en competencias que no son suyas". Estas declaraciones las hizo al conocer que Sevilla impulsa el desdoble de la carretera de Rota a El Puerto pero obvia la petición de desdoblar la carretera de Jerez a Rota.

En efecto, Ana Mestre, delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha anunciado hoy la licitación del desdoble de la carretera A-491, de Rota a El Puerto de Santa María, pero no hay noticias sobre la A-2078, carretera de Jerez a Rota, cuyo desdoble es una vieja aspiración de los ayuntamientos y sectores económicos de ambas localidades. Sobre este asunto, Mamen Sánchez ha dicho que "lo último que hay hecho del proyecto de Jerez con Rota lo hizo la administración autonómica pero con un gobierno socialista y ahí han parado. Lo que tiene que hacer la Junta es presentar qué proyectos tienen, no pueden ir a salto de mata con estas situaciones y nosotros vamos a pelear para que Jerez se incluya en esas obras".

La alcaldesa recordó el trato reciente de la Junta: "Hay un cerco a Jerez, a ver qué pasa con los presupuestos de la Junta pero recuerdo: Centro Tecnológico del Motor, el Sendero del Guadalete... Todo con excusas nimias, estamos recibiendo propuestas que nos dicen que los fondos europeos se van a poder alargar, ya es un hecho que un año, puede que dos, y sigo recibiendo cartas, como la última del presidente de la Junta, que dice que es que no va a dar tiempo a lo del Guadalete. Es decir, excusas para no hacer inversiones en la ciudad de Jerez".

Sánchez desveló y afirmó que la Junta está paralizando inversiones privadas en Jerez: "Un tema que tenemos que plantear es de verdad respetar la competencia, no solo por lo de Corredera. Ya no es que la Junta se meta en las obras de Jerez, que no son su competencia, sino que lo estamos viendo hasta en cuestiones privadas de proyectos de particulares, inversores en Jerez, a los que la Junta pone reparos cuando está aprobado por toda la comisión de patrimonio de Jerez. Esto ya no es que vaya en contra del gobierno municipal sino que la Junta está llegando ya a unos límites que está paralizando inversiones de agentes privados en el centro de Jerez, concretamente, metiéndose en competencias que no son suyas".

A tal efecto, el Ayuntamiento ha solicitado una reunión con la Consejería de Cultura: "Por eso hemos vuelto a escribir a la consejera para que nos dé una reunión para poder debatir estas cosas, porque esto no es serio. Y la respuesta de la consejera la última vez, cuando intermedió el grupo parlamentario socialista, fue que en cada provincia hay una doctrina. Eso no puede ser, es que la Junta tiene que gobernar en ocho provincias con las mismas normativas, a ver si vamos a tener que sacar a Jerez y meterla en la provincia de Sevilla para que nos puedan respetar. No es lógico y no es justo, por eso hemos vuelto a pedir una reunión con la consejera de Cultura. Me preocupa mucho que se vayan inversores porque la Junta se quiera meter en un tema y no apruebe determinadas inversiones. No estamos para perder el tiempo, vamos arreglando como podemos la situación".