Sánchez sobre la petición del PP de que dimita Díaz: “Está trabajando muchísimo por Jerez”

“Aquí está a mi izquierda y trabajando muchísimo para sacar muchos proyectos buenos para Jerez”. Esta ha sido la respuesta de la alcaldesa Mamen Sánchez al ser preguntada por la petición de dimisión que realizó el PP la semana pasada sobre Jose Antonio Díaz. Hay que recordar que el edil socialista fue condenado a pagar una multa de 807 euros por delito electoral, tras pedir el voto para las elecciones municipales por redes sociales en la jornada de reflexión.

La respuesta de la regidora ha indignado al PP, que no ha dudado en criticar que “los jerezanos tengamos que aguantar no solo un concejal condenado por la justicia y otro investigado por enchufismo en la Faffe, sino que la alcaldesa de la ciudad ampare y cobije estos comportamientos irregulares”. Asimismo, desde la formación lamentan “la nueva oportunidad que ha perdido Mamen Sánchez y el PSOE para demostrar su ejemplaridad ante conductas ilegales y su firmeza a que personas condenadas por la justicia no ocupen cargos de responsabilidad en el Gobierno de una ciudad como Jerez”.

El edil popular, Jaime Espinar, ha señalado que una vez más, Mamen Sánchez “vuelve a demostrar no estar a la altura de una ciudad como Jerez que ve cómo el PSOE mantiene en el gobierno a un condenado, que además arrastra un historial de comportamientos irregulares,y a un investigado por la mayor trama de enchufismo de la historia de España como es la Faffe”.

“¿Con qué autoridad va a exigir Mamen Sánchez a los jerezanos que cumplan las leyes si ella es la primera en permitir, amparar e incluso premiar comportamientos condenados por la justicia?”, ha preguntado el concejal popular.

Como ya hiciera días atrás, los populares se preguntan “de qué clase de personas se ha rodeado Mamen Sánchez para gobernar Jerez” y sostienen que “si no es capaz de poner orden entre los miembros de su equipo, difícilmente va a poder hacerlo en el conjunto de la ciudad”.

Por último, Espinar ha apelado a que el PSOE a nivel provincial, regional y estatal “desautorice a Mamen Sánchez y le hagan retirar su apoyo a José Antonio Díaz y a Francisco Camas, caso contrario estarán siendo cómplices de estas actuaciones”.