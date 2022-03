Mamen Sánchez sobre el uso de la mascarilla en las casetas de la Feria de Jerez: "Que me lo expliquen"

La alcaldesa Mamen Sánchez ha desvelado este jueves que finalmente no habrá ampliación de las terrazas de las casetas, como se estudió en un primer momento. "Las casetas de Jerez son bastante abiertas, tienen bastantes formas de entrar el aire, son muy ventiladas. Es verdad que empezamos a estudiar eso pero nos encontraríamos con una desigualdad: casetas que por estar en avenidas más grandes lo podrían hacer y las que estén en calles más pequeñas, no lo podrían hacer", ha dicho la regidora socialista.

Por ello, se está estudiando otra posibilidad para el parque González Hontoria. La alcaldesa ha explicado que este año hay "una avalancha impresionante" de eventos (bodas, comuniones, etc.) que no se han podido celebrar por la pandemia y que lo harán este año. Es por ello, que los hosteleros en algunos casos están debatiendo si participar en ferias o en eventos. "Eso está pasando en otros lugares, nosotros no sabemos todavía como va a ir en Jerez pero hemos quedado en que no vamos a dejar casetas vacías", ha adelantado.

Por ello, "las casetas que se pudiesen quedar vacías, que a lo mejor no, las van a poder aprovechar las casetas que las tienen al lado. Para marcar más distancias entre los interiores, para darla para comidas de empresas... sin ningún costo más pero poder aprovechar esa situación".

Todo ello, además, porque "las casetas que se podrían aprovechar de este ampliación de terraza iban a ser menos que las que no se podían beneficiar y tenemos que intentar dar la máxima igualdad para todos. Ya, las casetas que se queden libre será suerte de que la puedan coger", ha dicho.

Preguntada obre el uso de la mascarilla en el interior de las casetas de la Feria del Caballo, como ha anunciado la Junta para los eventos de primavera, la alcaldesa ha sido tajante: "Que me lo expliquen. ¿Cómo comes y bebes con la mascarilla?". "Nosotros en Jerez tenemos una gran suerte y es que no tenemos casetas tubo, como en otras ciudades en las que no tienen ventilación. Las nuestras normalmente tiene gran cantidad de ventilación", ha dicho. Aun así ha insistido: "Pero bueno, nos lo tendrán que explicar".