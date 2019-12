Manuel Cruzado es ciego. Hasta los 18 veía con muchísima dificultad pero su amor por el arte superó cualquier barrera. En su niñez se le iban las horas dibujando y ahora las pasa modelando figuras de barro y acudiendo “a diario” a la Escuela de Arte.

Cuando llega Navidad transforma un salón de la Once con su belén. En esta ocasión son más de 20 figuras que él crea desde una pieza de barro, modelando y recreando escenas tradicionales del belenismo. Ha leído bien. Él hace cada pieza de este Nacimiento con sus manos porque “las cosas están en la cabeza, más que en los ojos”.

“En 1997 empecé con el belenismo. Hice un curso con la Asociación Belenistas de Jerez y a partir de ahí decidimos montar uno en nuestra casa, en la Once. Cada año intentamos mejorar, aprender más cosas. La gente se extraña mucho, pero para mí no es ningún misterio hacer un belén, llevo mucho tiempo haciéndolo. Tú puedes ver las cosas, pero lo importante es imaginarlas, pensarlas y saber cómo reproducirlas. Es un poco más difícil al ser ciego, pero la idea puede surgir veas o no”, subraya Cruzado.

Hijo de un carpintero, su Niño está sentado en una mesa de una carpintería con la bola del mundo entre sus manos. Es una de las figuras especiales que tiene esta Navidad. Otra de la que se siente más orgulloso es la composición del arco central del belén, en la que se ve a San José con su hijo en brazos, mientras María descansa a su lado.

“Este año hemos diseñado tres arcos, con tres escenas diferentes. La Anunciación, el Nacimiento y la huida a Egipto. Todas las figuras las he hecho yo y las pinta Inma, una chica con la que me entiendo muy bien y que reproduce los colores que yo le indico. Confío mucho en ella”, destaca Cruzado.

Además de Inmaculada, Manuel cuenta con la ayuda de Antonio Muñoz, Antonio Rojo, Jaime Núñez y Francisco Pérez. “Nosotros somos meros colaboradores. Él lo hace todo”, puntualiza Muñoz.

Este belén se encuentra en la sede de la Once, entidad en la que Cruzado fue responsable de Servicios Sociales desde 1990 al año 2000, y posterior director hasta 2004.

Este jueves se abre al público, incorporándose a la ruta belenista de la ciudad. El horario de visita es de lunes a vienes de 18 a 21 horas; sábado, domingo y festivos, de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas. La entrada es por la calle Gaitán.