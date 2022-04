Manuel Méndez asegura que "en los últimos 7 años, Mamen Sánchez sólo ha hecho vender ruina en Jerez""

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Manuel Méndez, ha tildado de “inconsistentes” los presupuestos municipales aprobados en el Pleno extraordinario celebrado en la jornada de hoy en el Ayuntamiento de Jerez que “ha salido hacia adelante gracias al apoyo de quienes hace tiempo que dejaron de creer en la política para convertirse en meros gestores culturales” y que la formación política ha votado en contra “por coherencia y por responsabilidad”. “No podemos votar a favor de un presupuesto del que aún se desconocen los contenidos de las partidas de ingresos y de gastos” ha indicado Méndez, en alusión a que en el pasado pleno ordinario “se retiró la ordenanza reguladora de uno de los impuestos más importantes que recauda el Ayuntamiento como es el de la plusvalía”.

Además, en este sentido, Méndez ha redundado en “la necesidad de saber cómo va a impactar este concepto en un presupuesto que normalmente debería presentarse a primeros de año y no ahora”, con el verano prácticamente a la vuelta de la esquina y “sin saber cuándo entrará en vigor porque todavía tiene que obtener el visto bueno de Hacienda”. Por ello, el portavoz de la formación naranja ha indicado que “el presupuesto municipal aprobado por el Partido Socialista, una parte de Adelante Jerez, Ganemos Jerez y el independiente Francisco Zuasti es una nueva patada hacia delante de la deuda municipal” y que lo único que dejan patente es que “lo único que ha hecho Mamen Sánchez y su equipo de gobierno en los últimos siete años es vender ruina en Jerez”.

Así las cosas, el portavoz liberal ha subrayado que “la alcaldesa de Jerez lo que está haciendo con estos presupuestos es adelantar las elecciones porque se va a ir de la ciudad” cuando lo que tiene que hacer es “empezar a explicarle a los jerezanos cómo se va a empezar a pagar a partir de 2024 los 40 millones de euros de deuda municipal” y que le diga a su equipo de gobierno que deje de decir que Jerez es la ‘Ciudad de las Inversiones’ porque “sólo se destina un 3% del presupuesto a tal fin”. “Tampoco parece interesarles que los jerezanos sepan que la deuda municipal estará en torno a 920 millones de euros a finales de año o que el ahorro neto, con lo que se pagan las facturas como las de la luz en el Ayuntamiento, va a ser de cerca de 20 millones de euros en negativo”.

“Hace poco más de mes y medio se llevó a pleno una revisión Plan de Ajuste que no se la creía nadie” ha subrayado Méndez, quien ha señalado que “hoy se ha aprobado confirma esa patada hacia adelante y, además, no tiene en cuenta cómo va a afectar a las empresas municipales los sobrecostes que van a tener que soportar debido a la inflación y la subida de los costes de las materias primas”. “A menos que los autobuses urbanos funcionen con agua, el presupuesto no recoge los aumentos de precios de los combustibles, ni de la luz ni del gas para COMUJESA” ha rematado, señalando que esta circunstancia es extrapolable “a todas las empresas municipales porque están ‘congeladas’ las transferencias que van a recibir”.