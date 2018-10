La Marea de Jubilados se manifiesta para exigir una subida de las pensiones

La Marea de Jubilados y Pensionistas de Jerez celebró ayer una nueva manifestación que partió de la plaza del Arenal. Varios centenares de personas respaldaron esta convocatoria para reivindicar mejores condiciones para los mayores.

"Los jubilados y pensionistas no estamos para celebrar nada porque desde hace años hemos perdido diez de cada cien euros de pensión mientras la vida sube", criticó ayer la Marea de Jerez. Igualmente, el colectivo lamentó que "se nos quiere imponer un futuro de desprotección en pensiones, sanidad, dependencia y servilismo para nuestros hijos y nietos".

Para la Marea de Jubilados, "sí pueden celebrar el Día del Mayor los que cobran cientos de miles de euros anuales como los ex presidentes y los consejeros de empresas y bancos que se asignaron millones de jubilación cada uno para después arruinar la Seguridad Social". "No nos fiamos de promesas porque no queremos limosnas en forma de bonos, sino justicia social. Vamos en serio y no entramos en el juego de las celebraciones con fotos, abrazos y alabanzas hipócritas de parte de los políticos causantes de este mal", apuntaron.

Entre las reivindicaciones dadas a conocer ayer por la Marea de Jubilados y Pensionistas de Jerez destacaron que la subida de las pensiones debe ser por ley igual a la subida de precios; la recuperación de lo perdido; la eliminación del copago farmacéutico, el 100% de pensiones de viudez; y 1.080 euros de pensión mínima. Por último, la plataforma jerezana exigió ayer la realización de un plan de viabilidad de las pensiones públicas y de financiación adecuada de la Seguridad Social con participación de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y "no sólo con los sindicatos y partidos". "Los jubilados no tenemos nada que celebrar con los políticos", insistieron ayer miembros de la Marea de Pensionistas de Jerez.

Hay que destacar que con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, los sindicatos CCOO, UGT y las plataformas de jubilados volvieron a salir ayer a la calle para protestar no sólo en Jerez sino también en las capitales andaluzas y en otras ciudades. Lo hicieron para reclamar la consolidación del sistema de pensiones y su revalorización respecto al IPC. El manifiesto de los pensionistas exigió por ello al conjunto de poderes públicos que se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y su poder adquisitivo, además de derogar los recortes en materia sanitaria, completar la implantación de la ley de Dependencia o poner un IVA reducido a los suministros básicos del hogar, entre otras cosas.