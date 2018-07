Marea Violeta lleva la lucha contra la violencia de género al Arenal

Marea Violeta Jerez no cede en su lucha por las mujeres víctimas de la violencia de género y la igualdad, reivindicaciones que estuvieron presentes en la concentración convocada por el colectivo ayer por la tarde en la plaza del Arenal y que congregó a un centenar de personas. "El machismo mata las mujeres lo combatimos y el feminismo lucha por la igualdad", expone Maria Violeta de Jerez en la convocatoria, en la que pone voz a las víctimas de la violencia de género para gritar: "Nos queremos vivas, nos queremos libres". La plataforma recuerda que en lo que va de año, ya han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas 53 mujeres. "la estadística es algo muy frío, son números que no dejan ver el rostro de tantas mujeres con nombres y apellidos, con sueños por realizar, con una vida por delante segada para siempre y con hijos pequeños que se quedan huérfanos con traumas que no van a superar jamás", señala Marea Violeta Jerez, que demanda numerosas medidas de protección y amparo para las víctimas de la violencia machista.