Mechones solidarios contra el cáncer

Cuando por la puerta de tu vida entra la enfermedad del cáncer sabes que el pelo (en la mayoría de las ocasiones) se va a caer con el tratamiento. ‘No pasa nada, es lo de menos, el pelo vuelve a crecer’, se dice con la mejor de las intenciones. Pero sí que pasa, y no es nada frívolo llorar porque tu melena cae al suelo, porque el pelo es parte de tu identidad. En muchos casos no verse calvas –y hablo en femenino porque el mayor impacto lo tienen las mujeres y niñas– no sólo es imagen sino salud, salud mental.

Para paliar los efectos de la quimioterapia, así como para las personas que sufren alopecia, la hermandad de La Exaltación ha organizado este sábado un evento benéfico para donar pelo y dinero a la asociación ‘Mechones solidarios’ que fue todo un éxito. En total, se han recaudado unos 1.300 euros y 66 donaciones de pelo de más de 20 centímetros, incluso una ha llegado a los 50.

Óscar Martínez ha venido con su mujer desde Cádiz para donar su melena. Llevaba años dejándose el pelo largo y aún no había logrado los centímetros mínimos para la donación. Este sábado sí. “Que me corten todo lo que puedan, que me dejen al tres. Cuando nos hemos enterado de este acto solidario nos hemos venido del tirón, para esto me lo he dejado largo”, declara Martínez mientras recibe un aplauso de los asistentes.

La jerezana Gema González también se ha sentado en este peculiar salón de peluquería: “Me lo estoy cortando por la buena causa, para ayudar a las personas que lo más lo necesitan. Nunca me había cortado el pelo con un fin solidario. Soy de la hermandad, del barrio y estoy muy orgullosa de haberme sentado aquí y de mi hermandad por organizarlo”.

Begoña Jaén, responsable de la obra social Concepción Coronada, ha subrayado que “somos una hermandad muy activa en las acciones sociales y queríamos culminar nuestra andadura de este año, porque dentro de poco comenzamos otro ciclo, con una obra en la que ayudar, desde nuestra humildad, a las personas con cáncer. Queremos que sepan que estamos aquí”.

La hermandad de La Exaltación organiza muchos actos benéficos al año, que van desde la recogida de pescado fresco a la Cruz de Mayo que esta semana han celebrado y con la que han recaudado “muchos litros de leche”. “Tenemos un taller de costura con personas becadas para intentar que tengan un puesto de trabajo y nuestro famoso ensayo solidario con el que conseguimos muchísimos juguetes. Este año llegamos a 655”, remarca Jaén.

‘Mechones solidarios’ confecciona pelucas de pelo natural y personalizadas para personas con problemas de alopecia y que están en tratamiento de quimioterapia. Sebastian Quattrocchio, de la asociación, reconoce que “para nosotros los eventos suponen algo muy importante para ayudarnos a financiar las pelucas que entregamos gratuitamente a todos los niños y a las personas sin recursos”.

“Cada vez hay mayor demanda de pelucas naturales. En 2018 hicimos 190 pelucas y este año superaremos las 200. Entre 15 y 20 pelucas al mes. Por desgracia no existe financiación alguna y de ahí surge la idea de hacer esta asociación sin ánimo de lucro”, declara Quattrocchio.