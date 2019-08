Medicamentos ‘en vías de extinción’

Hace algunos años no era habitual la falta de suministros de fármacos, sin embargo, de un tiempo a esta parte los problemas de abastecimiento en las farmacias españolas es algo común. "Yo llevo 25 años detrás de un mostrar y nunca había vivido lo que estoy viviendo desde hace tres o cuatros años", expone Alberto Virués, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.

El Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED) alertaba en un comunicado el pasado 29 de julio, de la existencia de 30 productos con problemas de abastecimiento en las farmacias españolas. Y que, además, otros 42 medicamentos "se encuentran ya en observación" por tener problemas de suministro en numerosas provincias. Este informe afirma que los medicamentos para el sistema nervioso y cardiovascular son los que más problemas de suministro sufren durante el verano.

El principal preocupación está en el desabastecimiento de aquellos fármacos que no tienen alternativa terapéutica, es decir, los que no pueden ser sustituidos por otros con el mismo principio activo. Ésto también está afectando a la localidad jerezana. Le ha ocurrido a Mercedes Pérez, que ha recorrido las farmacias de la ciudad en busca de 'Leponex' un medicamento diseñado para el tratamiento de trastornos mentales, sin encontrarlo. "Me fui muy sofocada y alarmada a mi casa sin saber que hacer. No me daban explicación ni alternativa alguna", dice. Su caso no es el único, ésta informó a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AFEMEN) de que "algunos familiares habían cogido sus coches y estaban buscando el medicamento por toda la provincia de Cádiz".

Para Mercedes lo que está sucediendo es "una irresponsabilidad total" porque "no se dan cuenta del sufrimiento que están generando". Por su parte, Isabel Santos denuncia una situación similar, en su caso el medicamento que buscaba era el 'Dostinex', un fármaco destinado a tratar un desequilibrio hormonal en el que hay demasiada prolactina en la sangre. Ésta localizó finalmente el medicamento en una farmacia situada en la calle Honda, no sin antes recorrer varias sin encontrarlo. "Solo lo he encontrado en una farmacia y de dos comprimidos cuando yo lo tengo recetado de ocho. Además me dijeron que ya no le quedaban", expone. Isabel no entiende como "la gente está callada y no protesta ante la falta de información” . Ésta considera que "están jugando con la vida de las personas" porque "no es una aspirina o un paracetamol, es un tratamiento que no se puede sustituir y que se necesita".

El secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz intenta dar una explicación a este problema. Así expone que entre las principales causas se encuentra que "en España el precio de los medicamentos es de los más baratos de toda Europa", algo que "es bueno para el paciente pero que tiene otras consecuencias". La globalización ha provocado que la producción farmacéutica se haya centralizado, mientras que antes había una fábrica en cada país, "ahora hay una fábrica en un punto concreto y surte a todo el mercado europeo". Alberto explica que "cuando hay una falta de un principio activo y las fábricas no producen lo que Europa necesita, la industria prioriza mandar los medicamentos a aquellos sitios donde el precio es más alto y si queda algo ya va para los países con el precio más bajo".

La segunda cuestión que afecta a la falta de suministros de fármacos, es que en Andalucía "estamos sometidos a subasta". Virués expone que "en muchas ocasiones los laboratorios seleccionados en las subastas son pequeños y no tienen capacidad para surtir a los 8 millones de habitantes de Andalucía, lo que provoca desabastecimientos puntuales".

Ante esta situación las farmacias de Andalucía y en este caso ,de la provincia de Cádiz, intentan poner una solución. En estos casos el secretario explica que tienen dos opciones: localizar el medicamento en otra farmacia de la localidad y comunicárselo al paciente -en el caso de que aún quede alguno- o derivar al paciente al médico para que sustituya el tratamiento, mientras vuelven a suministrar el fármaco.

Para tranquilidad de Mercedes y el resto de pacientes que necesitan este fármaco, "el 'Leponex' ha entrado en las distribuidoras" en la mañana de ayer miércoles. En cambio, en el caso del 'Dostinex' "el Ministerio de Sanidad ha comunicado que los problemas de suministro empezaron a principios de julio y la fecha prevista de finalización, en la que el laboratorio va a volver a suministrarlo, es el 2 de septiembre", dice Alberto Virués. Sin embargo, la falta de suministros de fármacos es un problema que seguirá afectando a toda España ya que las previsiones en este cuestión no son esperanzadoras. "Las noticias que nos llegan alertan de que la cosa no tiene arreglo a corto plazo, que no se va a arreglar y que va a ir incluso a peor", expone el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.