"Mejor que llorar, hacer algo". Ese es el lema de Olga Medyukh, de origen ucraniano, que reside en Jerez desde hace 20 años. Ella es una de las muchas personas voluntarias que están participando en la campaña de recogida de alimentos y productos de primera necesidad, con destino a Polonia, como la labor que se ha desarrollado en el colegio Guadaluz de Guadalcacín.

Olga vino a España junto a su marido buscando una vida mejor. Una vez aquí, ya establecidos y con un hijo en el mundo, él fallece en un accidente de tráfico en 2003. "Empezó la lucha más compleja. He trabajado en numerosos sitios, pero especialmente en la hostelería. Ahora soy ama de casa y cuido de mi hijo más pequeño y de una sobrina, que se vino antes de que comenzara la guerra. El mayor está estudiando la carrera de Enfermería", cuenta.

Tiene 10 hermanos, repartidos por Ucrania, "y la verdad es que no duermo pensando en lo que pueda pasar. Ellos son los que me calman a mí en vez de yo a ellos, fíjate. La cosa está mal, pero gracias a Dios hablamos todos los días para saber que están en sus refugios. Y por las mañanas me levanto temblando esperando que me respondan y que me digan que están bien todos. Allí pasan lo suyo y aquí es un sinvivir. Por eso me ocupo haciendo cosas como colaborar para no ponerme a llorar", suspira.

Olga se siente confusa con la situación, no se separa de internet para seguir las noticias. "Tengo pocas esperanzas de que la guerra se acabe pronto. Hasta que la población rusa no se levante contra Putin, nadie echará a esta persona enferma, un animal herido, con su ego, que nos quiere eliminar de la tierra. Aquí la televisión no refleja lo que vemos nosotros en nuestras cadenas. Están disparando sin piedad. Si él trata mal hasta a su propia población, pues imagínate a los demás. No tiene piedad".