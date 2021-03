Méndez: "En la hoja de ruta de Ciudadanos Jerez no hay hueco para el populismo, ni de izquierdas ni de derechas"

Manuel Méndez, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, ha explicado que "en la hoja de ruta de Ciudadanos Jerez no hay hueco para el populismo, ni de izquierdas ni de derechas" y ha indicado que en el ideario de centro, moderado y liberal de Ciudadanos "sólo hay sitio para buscar el bienestar de los jerezanos a través de la política útil que venimos desarrollando" y, en ningún caso, esta pasa por "conspiraciones maquiavélicas o posibles pinzas, que lo único que conllevan es sumir a la ciudad aún más en la crisis que atraviesa".

No obstante, Méndez ha subrayado que "en este mandato hemos dejado constancia en numerosas ocasiones que no somos amigos del gobierno, pero tampoco enemigos" y que Ciudadanos Jerez es una formación política que "siempre tendrá la mano tendida para poder crear un proyecto de ciudad, pero no a cualquier precio ni con cheques en blanco".

"El último pleno ha sido una prueba fehaciente de ello", ha matizado el portavoz naranja, quien ha vuelto a incidir en la necesidad de "no confundir a los jerezanos con declaraciones de dudosa veracidad", que lo único que consiguen es poner de manifiesto "la intranquilidad de quienes antes reposaban cómodos en su sillón del pleno de la corporación local".