PUES parece que mentir no es algo tan negativo como podría parecer. De hecho, así lo canta la famosa Riahna junto a Emminet en I love the way you lie (me encanta la forma en que mientes) o anteriormente Fleetwood Mac en Little lies (dime mentiras, dime dulces mentiras dice su estribillo).

Algunos estudios han demostrado que recibir halagos incrementa ciertas hormonas en el cerebro de quienes lo reciben que provocan bienestar y mejoran muchos de los parámetros que apuntan hacia un buen estado de salud. Lo interesante es que esto funciona, aunque el halagado sepa que se trata de un cumplido que puede estar muy alejado de la realidad.

Son muchos los supuestos en la vida en la que una excesiva honestidad, puede interferir con el bienestar personal o emocional. Uno de estos supuestos podría darse cuando, para no aburrir a una reunión, alguien cuenta que se encuentra bien, aunque pueda encontrarse fatal en esos momentos, o cuando algunas personas hacen algo que otros le piden, aunque les parezca injusto porque no saben decir que no o no saben inventar alguna excusa. Muchos reclutadores de personal, en ocasiones, saben inmediatamente si un candidato entrevistado no tiene ninguna posibilidad de ser elegido para el puesto de trabajo, pero, aun así, prometen llamar al candidato una vez que hayan tomado la decisión.

Probablemente, este uso indiscriminado de la mentira responde a que, incluso en el ámbito judicial, no es nada fácil diferenciar un relato real de uno inventado. Sobre todo, si el narrador ha practicado mucho con la mentira a lo largo de su vida. Parece que el esfuerzo que tiene que hacer un mentiroso experto para contar un relato falso no difiere mucho del que tiene que hacer cuando dice la verdad. Por ello, antes de implementar cualquier protocolo para valorar la credibilidad de un testimonio de alguien, sería interesante obtener alguna información sobre sus habilidades previas en este sentido. Sin seguir ningún protocolo especializado para la detección de mentiras, varios estudios (metaanálisis) han encontrado que la población general acierta en torno a un 53% de ocasiones si un relato es falso o no, más o menos igual que si contestaran sin escuchar el relato (Masip, 2005).

Además, en general las personas que son más flexibles en su valoración de las dificultades que afrontan suelen gozar de mejores indicadores de salud mental que aquellas que se agarran a una sola verdad o a una única posible explicación de los acontecimientos. Aludir a un sentimiento de honestidad exacerbado puede a veces derivar en más complicaciones que ser flexible para buscar una explicación alternativa.

Se entiende, por tanto, que saber mentir puede ayudar a las personas a que se sientan más felices. Entonces ¿se podría justificar la mentira si sus consecuencias tienen más beneficios que perjuicios? Si halagar a una persona le ayuda a disfrutar y a mejorar su autoestima ¿habría que hacerlo, aunque no lo pensemos de verdad? A lo mejor, tanto las familias como los centros educativos tendrían que enseñar a diferenciar esas mentiras adaptativas de aquellas que no lo son. Enseñar a los menores a manejar esas situaciones y a mejorar sus competencias de expresión verbal que tanto les van a ayudar a lo largo de la vida. Seguro que muchas personas en determinados momentos cantarían aquello de tell me lies, tell me sweet little lies (dime mentiras, dime dulces mentiras).