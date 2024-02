Mercajerez cierra 2023 con un beneficio de más de 90.000 euros

Mercajerez ha hecho público el informe del año 2023 que "en general ha sido un año de crecimiento, esto se ha reflejado en el incremento del volumen de facturación, que ha sido muy constante a lo largo del año, y en el número de entradas de nuevas empresas a nuestras instalaciones" explica Ángel Salazar, director-gerente de Mercajerez, añadiendo que, además de la entrada de nuevos clientes, "se consolida la actividad en la zona de polivalencia, creándose una gama de clientes más consolidados que en años anteriores".

Así, a nivel de resultados "seguimos en la senda positiva con una subida de ingresos totales de 84.522 euros más que en 2022, lo que supuso un incremento del 10,6%. Por otro lado, los gastos totales han subido en 14.694 euros, esto significa pasar de 775.657 euros en 2022 a 790.350 euros en 2023. Por ello, el resultado del ejercicio es de 90.552,5 euros de beneficio antes de impuestos", indica Salazar.

Por tanto, "los resultados son positivos a nivel general, destacando la ganancia de clientes a finales de año tanto en el mercado de frutas y hortalizas como en la Zona de Actividades Complementarias" (ZAC), explica Salazar, añadiendo que "se han cumplido las expectativas que se tenían en cuanto a captación de nuevos clientes", destacando la entrada de un cliente importante de logística en el mercado frutas y hortalizas con tres módulos, lo que supone una sinergia directa con los clientes del mercado y maximiza sus conexiones con los centros más importantes desde el punto de vista de la logística y la comercialización, como pueden ser el mercado mayorista de Mercamálaga, Mercasevilla o centros logísticos como el puerto de Algeciras.

A nivel de ocupación, Salazar subraya que destaca "entre otras, la ampliación del número de módulos por parte de mayoristas ya consolidados como Frutas Faustino que pasa de 4 a 6 módulos, Gaditana de Frutas que adquiere un nuevo módulo con respecto a 2022. En el global, se dejan 9 módulos, pero se ganan en ocupación 13, en total hay un saldo positivo de 4 módulos. En ZAC se incrementa en tres el número de naves ocupadas, así como dos oficinas, una en el Edificio administrativo, qué pasa a ser ocupada por la Plataforma de Defensa del Transporte y otra en el mercado de frutas y hortalizas, antigua sucursal bancaria y que es ocupada por un mayorista del mercado".

Todo esto se traduce en "una mejora global en Mercajerez en relación con la cifra de negocio anual ya que la implantación de empresas ha sido mayor. Si hablamos por áreas o zonas, hay mejora importante tanto en ZAC como en el mercado de frutas y hortalizas. Respecto al tipo de naves o módulos, en ZAC, se consolida una mejor calidad de la ocupación que había comenzado en 2021, al ser superficies de mayor tamaño, además son instalaciones más complejas, con cámaras y equipamiento variado".

En relación con el volumen comercializado dentro del Mercado de Frutas y Hortalizas, Ángel Salazar explica que "ha subido un 4,8% en relación con el año anterior. La recuperación con respecto a 2022 ha sido notable, absorbiendo el volumen comercializado por el operador que presentó la quiebra en abril del año anterior, por el resto de los mayoristas, lo que se ha notado en el mayor volumen de frutas, hortalizas y patatas comercializadas".

El total de kilos comercializados creció en 2023, pasando de 30.824,22 t en 2022 a 32.305,2 t en 2023, cantidad que al ser analizada por familias nos muestra que hubo un ligero descenso en patatas, producto de menor valor unitario, que bajó un 2,9% pasando de 6.736,1 t en 2023 a 6.937,2 t en 2022 pero que fue compensado y superado por los incrementos tanto de hortalizas como de frutas ya que respectivamente subieron un 2,95% y un 8,5%, pasando respectivamente estas dos familias de 6.144,1 t a 6.325,5 t en 2023 y de 17.742,9 t a 19.243,6 t en 2023 las frutas.

Eso sí, la entrada de vehículos bajó más de un 8 % siguiendo la tendencia general desde hace ya unos años: "Ambos indicadores nos dan información sobre un cambio de tendencia con relación a la distribución y comercialización de frutas y hortalizas en nuestra área de influencia, hay una caída de las visitas a nuestro mercado a pesar de que el volumen comercializado ha aumentado. Esto puede estar provocado por un incremento del papel del distribuidor, que hace compras mayores ya que redistribuye el producto, y al incremento del reparto a clientes por parte de los operadores de Mercajerez".

Ingresos

Hay que destacar que los Ingresos totales de Mercajerez en 2023 pasaron de 795.412 euros en 2022 a 879.912 euros lo que supone un incremento del 10,8 %. Los ingresos corrientes de explotación subieron un 4,7% pasando de 769.375 euros en 2022 a 805.716 euros en 2023.

Por su parte, las dos grandes cuentas de ingresos como son el Mercado de frutas y hortalizas y ZAC tuvieron también variaciones al alza importantes, el primero subió en casi 12.000 euros (3,1%) pasando de 384.232 en 2022 a 396.141 euros en 2023. Por su parte la ZAC pasó de 165.589 en 2022 a 173.391 euros en 2023, lo que supone un importante incremento del 4,7%.

En otras partidas destacan la de adjudicaciones y traspasos con el 93% de incremento, creciendo un total de 18.200 en 2023, pasando de 19.600 en 2022 a 37.800 euros debido a la entrada del grupo Montiel, y la de Reversión del deterioro de crédito comercial que se incrementa en casi 25.000 pasando de 657 a 25.609 euros en 2023.

Gastos

En cuanto a los gastos totales, han subido un 1,9%, lo que supone pasar de 775.657 en 2022 a 790.350 euros en 2023. Los gastos corrientes de explotación lo hicieron tan solo un 1,5%, pasando de 680.518 euros a 690.628 euros en 2023.

La principal cuenta de gasto, Gastos de Personal se incrementó un 0,24%, pasando de 427.485 euros a 428.497 euros en 2023. Este incremento tan bajo es debido a que había un trabajador menos hasta diciembre por la baja definitiva de otro empleado en 2022.

La cuenta que más creció fue la de Servicios exteriores, que creció un 29,9% hasta los 212.188 euros desde los 163.398 euros de 2022. Dentro de esta, la partida de Reparación y conservación creció un 39,2%, pasando de 27.571 a 38.377,6 euros en 2023.

Todo lo anterior se resume en un saldo positivo en la cuenta de pérdidas y ganancias durante 2023 de 90.552,5 euros, "lo que supone un excelente resultado y el séptimo año consecutivo con beneficios", subraya Ángel Salazar.

Clientes

En cuanto a los aspectos comerciales de clientes, dentro de las diferentes unidades denegocio, hay que destacar lo siguiente:

A.- Mercado de Frutas y Hortalizas . Se ha ganado como saldo total cuatro módulos de Frutas y Hortalizas durante 2023.

. Se ha ganado como saldo total cuatro módulos de Frutas y Hortalizas durante 2023. B.- Polivalencia y Zona de Actividades Complementarias . La Zona de Actividades Complementarias (ZAC), al igual que el año anterior, ha tenido muchos cambios en 2023 pero presenta un balance positivo entre entradas y salidas, habiéndose incrementado sensiblemente la facturación en 7.802 euros, es decir un 4,7% en relación con 2022. Ha habido 12 altas y 9 bajas, destacando la entrada de una empresa de distribución de pollos de carácter nacional. En las salidas, destaca la de la empresa de distribución de congelados de frutas, abandonando su almacén en ZAC3. (Anexo II)

. La Zona de Actividades Complementarias (ZAC), al igual que el año anterior, ha tenido muchos cambios en 2023 pero presenta un balance positivo entre entradas y salidas, habiéndose incrementado sensiblemente la facturación en 7.802 euros, es decir un 4,7% en relación con 2022. Ha habido 12 altas y 9 bajas, destacando la entrada de una empresa de distribución de pollos de carácter nacional. En las salidas, destaca la de la empresa de distribución de congelados de frutas, abandonando su almacén en ZAC3. (Anexo II) C.- Oficinas . Se incrementa la ocupación en una oficina en el Edificio administrativo y otra en el mercado de frutas y hortalizas, antigua sucursal bancaria, y qué pasan a ser ocupadas por la Plataforma de Defensa del Transporte y por Frutas Trece, respectivamente.

. Se incrementa la ocupación en una oficina en el Edificio administrativo y otra en el mercado de frutas y hortalizas, antigua sucursal bancaria, y qué pasan a ser ocupadas por la Plataforma de Defensa del Transporte y por Frutas Trece, respectivamente. D.- Entrada, aparcamientos y pesadas . Como se dijo anteriormente, la entrada de vehículos bajo más de un 8 % siguiendo la tendencia que presenta desde hace ya unos años por la cual se producen menos visitas a nuestro mercado. La entrada de vehículos de compradores pasa de 56.489 en 2022 a 52.903 en 2023, lo que supone un 8,4% de bajada. Destaca sobre todo la caída de las entradas deturismos que pasan de 28.643 en 2022 a 26.547 en 2023, lo que supuso una caída del 7,3%. Las entradas de furgonetas con 26.356 entradas cayeron un 5,3%. En el lado positivo, destaca la importante subida de abonos de aparcamiento, que pasan de 531 en 2022 a 757 en 2023, un 42,6% de incremento que hace que los ingresos de esta familia se incrementen ya que compensa el resto de las caídas de otras categorías. Por el contrario, las pesadas bajan ya que la báscula permaneció un tiempo parada mientras se calibraba y se tuvo que repetir por un desajuste que hizo que las pesadas, tanto de más de 5 t como de menos de 5 t, pasaran respectivamente de 999 en 2022 a 769 en 2023 y de 269 en 2022 a 240 en 2023. Hay que destacar: - La entrada de vehículos de compradores bajó como en años anteriores recientes, pasando de 56.489 en 2022 a 52.903 en 2023. - Los abonos de aparcamiento, que pasan de 531 en 2022 a 757 en 2023.

. Como se dijo anteriormente, la entrada de vehículos bajo más de un 8 % siguiendo la tendencia que presenta desde hace ya unos años por la cual se producen menos visitas a nuestro mercado. La entrada de vehículos de compradores pasa de 56.489 en 2022 a 52.903 en 2023, lo que supone un 8,4% de bajada. Destaca sobre todo la caída de las entradas deturismos que pasan de 28.643 en 2022 a 26.547 en 2023, lo que supuso una caída del 7,3%.

Comercialización de alimentos frescos

Al contrario que en años anteriores, en 2023 se crece a nivel general bajando solo ligeramente en la categoría de patatas, pero creciendo de forma notable en frutas y moderadamente en hortalizas. Como ya se ha apuntado, a lo largo de 2023 ha habido un crecimiento del 4,8% en el total del volumen comercializado de frutas y hortalizas, pasando la comercialización total de 30.824,2 t en 2022 a 32.305,2 t en 2023.

Por su parte, en carnes se pasó de 2.156.421 kg en 2022 a 2.176.334 kg en 2023 creciendo un 0,9%.

Por categorías, las cifras son las siguientes:

Frutas : Se pasa de 17.724,9 t en 2022 a 19.243,6 en 2023, lo que supuso un crecimiento del 8,55%.

: Se pasa de 17.724,9 t en 2022 a 19.243,6 en 2023, lo que supuso un crecimiento del 8,55%. Hortalizas : Se pasa de 6.144,1 t a 6.325,5 t en 2023, lo que supuso un crecimiento del 2,95%.

: Se pasa de 6.144,1 t a 6.325,5 t en 2023, lo que supuso un crecimiento del 2,95%. Patatas : Se pasa de 6.937,2 t a 6.736,1 t en 2023 decreciendo por tanto un 2,9%.

: Se pasa de 6.937,2 t a 6.736,1 t en 2023 decreciendo por tanto un 2,9%. Carnes: Se pasa de 2.156.421 kg en 2022 a 2.176.334 kg en 2023 creciendo un 0,9%.

La comercialización de alimentos frescos en la Unidad Alimentaria fue en total de 34.481,2 t entre frutas y hortalizas y el trasvase de carnes (2.176 t). Destacando durante el año 2023 un incremento del volumen comercializado en el Mercado de Frutas y Hortalizas de un 4,8% respecto a 2022.

Deudores

La cuenta de clientes y deudores varios ha pasado de 107.653 euros en 2022 a 112.292 euros en 2023 subiendo un 4,3% o lo que es lo mismo 4.639 euros más respecto al año anterior. No obstante, este es un dato en cierta medida engañoso ya que, por un lado, puede atribuirse al incremento de clientes y facturación y, por otro lado, no existen clientes morosos que presenten grandes problemas, por lo que este año no se ha provisionado ninguna cantidad.

Las cantidades adeudadas son pagadas regularmente, disminuyéndose en general las deudas en todos aquellos que han presentado retrasos en los pagos. Por tanto, este año la cuenta de Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales será cero.

Inversiones

El importe total de las Inversiones en 2023 fue de 48.986 euros, cantidad nferior a los 114.167 euros de 2022 lo que supuso 65.181 euros menos o un decrecimiento de un 57 %. Destacan la inversión en dos cámaras de frío por un total de 24.600 euros, así como la instalación eléctrica de varios módulos con 4.985 euros y otras dos cámaras de frío de menor dimensión con importes menores.

Temas a destacar

Mejora general en casi todas las áreas de negocio, empezando por la ocupación de todas las diferentes instalaciones, tanto el mercado como las naves de ZAC y también las oficinas, seguido por la comercialización del mercado de frutas y hortalizas. Quitando oficinas tendríamos un 92% de ocupación en Mercajerez.

Al igual que otros años, se han realizado aportaciones de Mercajerez y mayoristas para eventos relacionados con la salud, la movilidad etc. Durante la Feria de Movilidad de otoño y en coordinación con el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez, se han entregado más de 600 kilos de frutas, hortalizas y patatas a ONGs dedicados a la ayuda social a los más necesitados. Este año la colaboración de los mayoristas ha incrementado la aportación de Mercajerez hasta 990 kilos.

También ha habido colaboración para otros proyectos de salud y causas sociales, sobre todo eventos deportivos y/o enfocados a la salud y a los más jóvenes, aportándose fundamentalmente frutas.

Perspectivas 2024

A nivel comercial se han mantenido relaciones con representante de tres grandes mayoristas de pescado de Mauritania para su instalación en Mercajerez a lo largo del año 2024, pero aún son reuniones preliminares. Cabe destacar, que serían mayoristas de fresco y congelado que ahora mismo están exportando a España gran volumen de producto a muchos mayoristas de la zona, lo que garantizaría un volumen elevado de producto, pudiendo recuperarse, en cierta medida, un mercado de pescado para nuestra sociedad.

Atraer nuevos clientes es un objetivo para 2024, sobre todo al mercado de frutas y hortalizas. En ese sentido ya hay contactos con algunas empresas de alimentación y de hostelería interesadas en ubicarse en Mercajerez en 2024.

Para este año 2024, las perspectivas económicas son muy buenas, lo que se refleja en los presupuestos para este año, donde se considera un incremento de los ingresos corrientes de explotación de un 10 %, es decir, 78.773 euros con relación a la facturación de 2023. De esta forma llegaríamos a 869.258,57 euros de ingresos de explotación y a unos ingresos totales de 879.198,57 euros.

Con relación a los gastos totales, se espera una reducción aproximada de 13.490 euros, quedando estos en 776.860 euros en 2024, lo que equivaldría a un 1,7 % menos que en 2023.

Con relación a las previsiones económicas, hay que tener en cuenta la enorme reducción de gastos que supondrá en comparación con 2023, el inicio del cómputo de la energía vertida a la red del sistema de generación fotovoltaica instalado y que fue habilitado por parte de Endesa a finales del año pasado pero cuyo reflejo económico se verá a lo largo de todo este año.

En total esto arrojará un resultado positivo previsible de en torno a 109.740 euros en 2024.

Conclusiones

"El ejercicio de 2023 se puede concluir ha sido un buen año a pesar de la bajada de clientes indirectos (aquellos que acuden a nuestras instalaciones y compran a nuestros operadores). No obstante, en general ha mejorado la ocupación, la comercialización de alimentos, la tasa de impagados se ha reducido y hemos obtenido buenos resultados económicos como ya se ha visto", subrayan en Mercajerez.

En el mercado de frutas y hortalizas "vemos una 'reconversión' y una evolución clara de los últimos años hacia operadores más competitivos. Se ha producido una concentración de la venta cada vez en manos de menos mayoristas. Esto hace al mercado más competitivo y ha mantenido e incrementado la ocupación en 2023", indica Ángel Salazar, que añade que "también esa ha sido la tendencia en la Zona de Actividades Complementarias (ZAC), llevamos subiendo la ocupación los últimos años, siendo el incremento de la facturación importante en los últimos años".

El director - gerente de Mercajerez explica que "como en ejercicios anteriores, en el aspecto de resultados, se acaba con saldo positivo para la sociedad, aunque somos conscientes de que hemos llegado casi a un punto máximo de crecimiento por falta de espacio anexo al mercado, ya que las tres naves de ZAC están prácticamente al completo. Por otro lado, las posibilidades de crecimiento son muy bajas, si no se realizan otras actuaciones, ya que solo quedan unos 4.000 m2 para poder usar en nuevos proyectos, espacio por otro lado que ya da rendimientos importantes a través de los aparcamientos. Esto se abordó ya en varios planes, pero la falta de personal hace prácticamente imposible su aplicación en estos momentos".

En cuanto a las previsiones para 2024, Salazar habla con cautela: "Para el próximo año se proyectan unos datos en donde se vuelven a incrementar los beneficios con más solidez aún, pero no olvidemos que estamos en una situación en la que la evolución de nuestro sector y el tamaño de nuestras instalaciones no nos benefician ante cambios drásticos del futuro, por lo que sí sería interesante retomar la posibilidad de incrementar las superficies y el número de operadores de la merca".