Mercajerez incrementa sus ventas hasta un 9,4%

Mercajerez está experimentando un fuerte crecimiento a lo largo del año en curso. Las ventas han crecido notablemente en todas las familias de productos que comercializa, hasta superar con creces un 9%. Básicamente, las referidas familias de productos son las frutas, las hortalizas y las patatas, tubérculos que por su importancia en el mercado se contabilizan aparte.

En el periodo computado entre el 1 de enero y el 31 de agosto pasados las instalaciones de la avenida Alcalde Cantos Ropero dieron salida a casi 15 millones de kilos de fruta, concretamente 14.981.366 kilos, mientras que en idéntico periodo del año anterior ni siquiera se alcanzaron los 14 millones de kilogramos, quedándose las salidas en 13.850.993 kgs.

En lo que se refiere a las hortalizas, el popular ‘Merca’ vendió hasta finales del pasado agosto 6.175.829 kilogramos frente a los 6.044.936 del año anterior (siempre en periodos computados de principios de enero a finales de agosto).Para terminar, las ventas de patatas ascendieron a 6.376.460 kilogramos, lo que supone 1,1 millones de kilos más que en 2017.

Con estas cifras, Mercajerez ha pasado de unas ventas globales de 25.168.214 kilos en los ocho primeros meses del año pasado a 27.533.655 en el referido periodo del año en curso.

El popular ‘Merca’ sigue una línea ascendente desde el pasado ejercicio de 2015

Estos datos suponen un incremento del 9,4% hasta finales de agosto y, lo que es más destacable, que dicho incremento se da en todas y cada una de las familias de productos que se trabajan en la instalación.

Cabe destacar que Mercajerez sigue una línea ascendente desde el pasado año 2015, tras padecer duramente las consecuencias de la grave crisis económica que afectó a la economía nacional. No en vano, desde entonces el consumo de frutas, hortalizas y patatas ha crecido en la ciudad siendo los productos más consumidos las patatas, los tomates y las naranjas. Pese a todo ello, un incremento tan destacado como el de este año no se ha dado en varios ejercicios. No en vano, el pasado año Mercajerez volvió a cerrar con beneficios (casi 70.000 euros) en lo que se consideró el objetivo conseguido por una buena gestión.