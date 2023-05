Minuto de silencio en la Subdelegación del Gobierno por el asesinato machista de Jerez

José Pacheco, subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, ha encabezado en la Subdelegación el minuto de silencio en repulsa y condena del asesinato machista cometido en Lomopardo, explicando que "después de las últimas investigaciones que se han estado haciendo el Gobierno de España ya ha decretado que sí, que se trata de un caso de violencia machista, de violencia de género. El supuesto agresor está ahora mismo detenido, las diligencias se están instruyendo todavía bajo secreto de sumario. Definitivamente es un asesinato machista y por este motivo hemos tenido en la Subdelegación del Gobierno un minuto de silencio".

"A mí me gustaría volver a insistir otra vez en el mismo mensaje de siempre: esto lo atajamos entre todos y todas, toda la ciudadanía es responsable, que denunciemos ante el menor hecho del que tengamos sospechas que está ocurriendo, porque muchas veces cuando llegamos las instituciones es ya tarde; cuando nosotros nos enteramos es a lo mejor cuando ya se ha producido un asesinato. Una sociedad del siglo XXI, lo he dicho muchas veces, no se debería permitir el lujo de que ocurrieran este tipo de cosas, de que hombres maten a mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Esto es inconcebible en una sociedad avanzada y por tanto es responsabilidad de todos y de todas", subrayó Pacheco.

El subdelegado añade que "es una agresión que se suele producir normalmente en el ámbito privado, es mucho más fácil que un vecino, un primo, un tío o una amiga sepa lo que le está ocurriendo a su amiga y sea mucho más fácil que lo pueda denunciar a que nosotros nos enteremos, las instituciones cuando nos enteramos es cuando ya ha ocurrido una ocasión grave o en el peor de los casos un asesinato como el que ha ocurrido. Por tanto, un llamamiento a toda la ciudadanía a que denuncie, a que anime a las víctimas a denunciar. Hay muchos métodos, el Gobierno de España tiene puestos muchísimas formas de poder denunciar de manera discreta, de manera que no se entere nadie, con el 016, Alertcops, incluso a través de amigos y familiares, que pueden ser los primeros en ayudarle. Así que un llamamiento a la solidaridad y la responsabilidad a la ciudadanía para que sigamos denunciando y que algún día de verdad atajemos esta lacra".