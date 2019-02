Muchas ausencias y pocas iniciativas

El pleno municipal de ayer fue extraño. Extraño porque se adelantó una semana debido a que el último jueves de este mes (fecha habitual de estas convocatorias) es día festivo. Raro también porque fue relativamente breve, 'sólo' unas tres horas frente a los maratones de otras ocasiones.

Tampoco se entiende la falta de enjundia de un pleno que debería servir para 'arreglar' los problemas de la ciudad. Se retiraron hasta 3 puntos, uno de ellos presentado por PP 'Contra la ruptura de la soberanía'. Que no es que el tema no esté de actualidad, pero poca competencia tiene un ayuntamiento para abordar este tipo de asuntos.

Lo mismo ocurre con la iniciativa de Ganemos titulada 'No más bolsas de plástico'. Sin duda, un asunto de mucho calado pero no una competencia del Ayuntamiento de Jerez. Incluso se trató una propuesta –relativa al Museo del Flamenco, el de Lola Flores y el Centro Andaluz de Flamenco– que el portavoz de IU, Raúl Ruiz Berdejo, aseguró que ya había sido aprobada en pleno con anterioridad. ¿Es necesario debatir dos veces lo mismo? ¿O es que no hay otros asuntos que solventar en Jerez?

Día de reproches

Muy crítico se mostró el PP nada más terminar la sesión asegurando –en una nota de prensa– que el pleno de febrero “ha puesto en evidencia que Mamen Sánchez y el PSOE de Jerez han dado por terminado su trabajo al frente del Ayuntamiento y es que ni los socialistas ni el gobierno de Mamen Sánchez han presentado una sola moción ni propuesta”.

Si bien era cierta la falta de iniciativas por parte del gobierno, también llamó la atención la falta de concejales en la bancada del PP. Por ello, al poco de comenzar la sesión, el portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, publicaba en su Facebook una foto de los ediles populares, lamentando que sólo estuviesen presentes “5 de 11” (aunque posteriormente llegó una de las concejales ausentes). “Hay personas del PP que llevan meses, algunas incluso años, sin aparecer por el Ayuntamiento de Jerez”, lamentó el portavoz de la agrupación de electores.

La designación esta semana de Santiago Galván como candidato a la Alcaldía de Zahara de la Sierra fue utilizada ayer como broma recurrente por el portavoz del PP y candidato a la Alcaldía de Jerez, Antonio Saldaña. “Señor Galván, no me interrumpa usted más. Yo sé que en el pleno de Zahara de la Sierra seguramente habrá menos gente y no tendrá que interrumpirle, pero pare de hablar porque es usted muy molesto”, espetó el responsable popular al edil socialista. Galván, en cambio, lejos de seguirle el juego, prefirió responderle en Twitter: “Señor Saldaña, me voy a ir tranquilo a Zahara porque me voy con la conciencia tranquila del deber cumplido tras haber saneado unas cuentas y un circuito que su gestión había arruinado. Gracias por su preocupación”.

Saldaña también aseguró durante el pleno que al delegado Francisco Camas se le “está poniendo cara de candidato de Villaluenga” y afirmó, con sorna durante uno de los debates, que a Camas lo conocen por Jerez como “el catedrático”. Olvidó, quizás, el candidato a la Alcaldía de Jerez que los estudios no están reñidos con la educación.Al margen de las habituales bromas y chistes de pleno, una de las polémicas más encendidas llegó con la iniciativa del PP en defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales.

Especialmente beligerante se mostró el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, momentos después de adelantar que no entraría en polémicas por las banderas: “Nuestra patria no es un trapo ni cabe en un cajón. Nuestra patria es la gente sin luz, sin trabajo, que no tiene comida...”.

Tras asegurar que hay cosas más importantes sobre las que debatir, Saldaña lo acusó de “demagogia”. “Claro que hay cosas más importantes”, destacó, recordando que IU estaba criticando esta iniciativa por poco relevante, pero sí había apoyado momentos antes otras de menor impacto social como la puesta en marcha de una feria de animales abandonados o una propuesta sobre bolsas de plástico. Y es que, a veces, es complicado distinguir lo importante de lo accesorio. Excepto en los plenos de Jerez, que cada día es más fácil verlo.