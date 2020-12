N0 a la reforma de la PAC que propone Luis Planas. NO a una tasa plana

1. NO a una Reforma populista, demagógica y que se basa solo en criterios políticos, sin tener en cuenta las necesidades reales de los agricultores y ganaderos. ¿Cómo puede ser que lo que defendía el actual Ministro, Luis Planas, hace solo cinco años con la anterior reforma de la PAC, cuando era Consejero de Agricultura andaluz, sea justo lo contrario a lo que defiende ahora?¿Cómo puede ser que el actual Secretario General, Fernando Miranda, cuando hace cinco años era presidente del FEGA, dijera que “hemos conseguido alejar el fantasma de la tasa plana” y ahora defienda la misma?

2. NO a una Reforma que supone, para el periodo 2021/2027, 1.200 m/euros menos para Andalucía y 100 m/euros menos para Cádiz. Cantidades que puede llegar a 3.000 m/euros menos para Andalucía y 300 m/euros menos para Cádiz con la tasa plana que quieren imponernos.

3. NO a una Reforma que pretende imponer una convergencia en el valor de los derechos mucho más "agresiva" que la actual, una tasa plana y una eliminación de derechos históricos sin tener en cuenta la diversidad productiva andaluza, ni las inversiones que han hecho nuestros agricultores y ganaderos por modernizar las explotaciones, hacerlas más eficientes medioambientalmente y orientar las producciones a la demanda de los mercados.

4. NO a una Reforma que pretende reducir el número de regiones sin tener en cuenta la gran particularidad, diversidad y distintos modelos de producción que tenemos en Andalucía. No es justo penalizar a los agricultores y ganaderos andaluces y eliminar sus derechos históricos, fruto de su esfuerzo y trabajo durante años, tan sólo por criterios estrictamente políticos. Es fundamental mantener el sistema de 50 regiones en España y Bruselas lo permite. Debe rechazarse rotundamente, como afirmaban el Ministro y el Secretario General, la aplicación de la convergencia interna hacia una tasa plana. Como mucho, la convergencia de las ayudas debe ser dentro de las actuales regiones y no ir más allá de la que ya estaba prevista y acordada.

5. NO a una Reforma que pretende imponer muchos más requisitos medioambientales, pero con una reducción en los presupuestos. No se puede pretender que los agricultores y ganaderos hagan más con menos dinero. Se quieren establecer unas ayudas ligadas a nuevas y más exigentes prácticas medioambientales (ecoesquemas), que suponen entre el 20% y el 30% de todo el presupuesto, donde no se tienen en cuenta las particularidades de la ganadería extensiva andaluza y gaditana, con una limitación de la carga ganadera que no responde a la realidad.

6. NO a una Reforma que pretende establecer una limitación en los pagos coartando así las libertades para la creación de riqueza y generación de empleo en el medio rural.

7. NO a una Reforma que no evita la competencia desleal de terceros países que importan a Europa sus productos que han sido tratados con fitosanitarios no permitidos en la UE y con salarios y horarios de trabajo inaceptables.

8. En definitiva, NO a una Reforma que machaca a los agricultores y ganaderos andaluces y gaditanos, los mismos que durante la pandemia provocada por el Covid-19 han estado trabajando día y noche para abastecer a la población de alimentos sanos y saludables. Esos que junto a los sanitarios, los trabajadores de los supermercados y distribución, han sido los verdaderos héroes durante el confinamiento.

