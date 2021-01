Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, pidió en la visita a la residencia de La Granja para presentar las obras de remodelación más vacunas al Gobierno central para mantener el ritmo además de destacar la situación de las residencias en Andalucía, un 95,2% libre de coronavirus.

Preguntada por si había existencias para vacunar cuanto antes a los empleados de servicios sociales como la ayuda a domicilio, Rocío Ruiz explicó que "desde el Gobierno andaluz hemos sido muy previsores y al final se ha demostrado lo importante de la previsión: nosotros tenemos capacidad, todo el sistema sanitario andaluz, para poner muchísimas más vacunas. Los mayores de la residencia de La Granja ya fueron vacunados ayer, es decir: vamos al ritmo que tenemos que ir. Lo que necesitamos son más vacunas, pero en esa previsión reservamos un 20% precisamente para lo que ha ocurrido".

Así, la consejera subraya que "lo que demandamos al Gobierno de España es que nos den más vacunas y doy un dato muy significativo: en la campaña de vacunación de la gripe hemos puesto dos millones de vacunas. Capacidad hay de sobra, necesitamos más vacunas para seguir vacunando a mayor ritmo de velocidad, no solamente en las residencias de mayores y de personas con discapacidad: tenemos que vacunar a todos los servicios de ayuda a domicilio, a todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario... Necesitamos muchísimas más vacunas porque tenemos capacidad de sobra".

Sobre la situación del resto de residencias de mayores, Rocío Ruiz indicó que "los últimos datos son que tenemos un 95,2% de residencias libres de Covid; quiero recordar que Andalucía siempre está por la cola de los afectados en residencias por Covid, siempre lo ha estado porque ha sido un importante esfuerzo de la Consejería de Salud, ha medicalizado cuando ha sido necesario y por supuesto también de los trabajadores y trabajadoras, a los que también quiero dar la enhorabuena porque no se habrían podido conseguir estos datos sin el gran esfuerzo que han hecho. Desgraciadamente hemos tenido que contar con fallecimientos que tenemos que lamentar".

"Nos preocupa la tercera ola -añadía la consejera- pero el Gobierno de Andalucía está demostrando en cada momento que está tomando las decisiones adecuadas, que sí cuenta con un Comité de Expertos real, que son los que nos aconsejan semanalmente haciendo previsiones, planificaciones y análisis de la situación por semana. Nosotros, lo que solicitamos como Gobierno de Andalucía al señor Sánchez es que realmente dé también el paso al frente, nosotros no tenemos miedo de tomar decisiones que puedan tener un coste político porque lo que nos preocupa son las vidas de las personas, ahora no podemos estar pensando en votos sino en vidas. Y en ese sentido, le hemos demandado, al igual que otras comunidades autónomas, que nos permita hacer confinamientos selectivos en los lugares y municipios donde sea necesario, que no podemos hacer con la actual normativa del estado de alarma. Y seguimos reclamándolo y es necesario que Sánchez deje de ponerse de perfil y permita a las comunidades autónomas tomar las decisiones que debemos tomar en cada caso".

Hoy, sin vacunaciones

Isabel Paredes, delegada territorial de Salud y Familias en Cádiz, apuntó que "la consejera lo ha explicado perfectamente: el ritmo de vacunación es el que la Junta planificó y el domingo se comenzó a poner la segunda dosis en este y otros centros. Como bien se ha dicho, necesitamos más vacunas porque la Junta de Andalucía, con la planificación que tiene y el plan 24/7 tiene capacidad para ello y ha quedado demostrado. En el período de la semana del 21 de octubre, esa semana se vacunaron (gripe) ciento y pico mil personas, las mismas dosis que nos van a llegar. Por tanto, solicitamos y así se ha hecho desde la propia Consejería, más vacunas para poder agilizar el proceso de vacunación de toda la población y de acuerdo con los principios que marcan las estrategias de sectores prioritarios".

Hace 21 días un problema logístico impidió vacunar y hoy no se ha administrado la segunda dosis a nadie. La delegada explicó que "hubo un problema logístico pero ya está planificado en el programa 24/7. Hoy, por problemas de logística, no se vacuna a nadie" pero mañana "entiendo que sí, pero estoy en el día de hoy y espero que se resuelva lo antes posible", explicaba por la mañana en la visita a la residencia de La Granja.