Noventa alumnos del Sofía, sin clase de Lengua por la falta de un profesor

La Asociación de Padres y Madres Brotes Verdes, del IES Sofía, ha denunciado la falta de un profesor de lengua en el centro, casi un mes después del comienzo del curso escolar.

Esta situación provoca que desde que comenzaron las clases el pasado 17 de septiembre, los alumnos/as que deberían tener clases a esa hora, se la pasan en el patio del centro.

Desde el Ampa se ha criticado con dureza esta circunstancia ya que el pasado curso también se dio una situación similar. A través de un comunicado, los padres denuncian que "el curso pasado durante el primer trimestre estuvieron 120 alumnas/os del IES Sofía sin recibir clases de matemáticas. Este curso, a día de hoy, 90 alumnas/os no están recibiendo la asignatura de Lengua desde que empezó el curso, parece que vamos por el mismo camino que el curso pasado", aseguran.

El Ampa no entiende cómo la administración, dentro de su sistema de enseñanza, "no tiene la flexibilidad necesaria para, de manera eficiente, dar respuesta a esta demanda realizada con anterioridad al comienzo del curso. Parece, y no creo que sea el caso, que se quiere menospreciar o penalizar el derecho del alumnado a la educación".

Al parecer, según denuncian los padres y madres del centro, el problema del asunto radica en que "en el instituto no se cubre una vacante de la asignatura de Lengua porque resulta que la persona titular de la plaza se encuentra de baja laboral y al estar acogida a reducción de un tercio de su jornada laboral la contratación de la sustituta/o tiene que hacerse en las misma condiciones, es decir con jornada reducida".

Este hecho ha propiciado que la vacante haya sido rechazada ya por algunos docentes. "Con esto nos encontramos que un proceso burocrático-administrativo para cubrir este puesto, se atasca en el proceso de toma de decisiones y 'castiga' a 90 alumnas/os a no dar clase de Lengua desde que empezó el curso y llevamos ya 20 días lectivos sin profesora/or", recalcan los padres a través del comunicado.

"Después nos quejamos de la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones, nos quejamos sí, pero no instrumentalizamos mecanismos para que esto no suceda, así nos va", finaliza el escrito.

De momento, y viendo que la situación no acaba de solucionarse, desde el Ampa ya han comenzado a preparar posibles movilizaciones, como ocurrió el año pasado por la ausencia de un profesor de matemáticas.