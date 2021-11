Noviembre, solidaridad y arte en Casa Palacio María Luisa

"Vamos a hacer felices a mucha gente". El Hotel Casa Palacio María Luisa acogerá durante todo el mes de noviembre una exposición solidaria a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. La inauguración será el próximo día 4, a las 19 horas, y la muestra contará con obras donadas para la causa por el padre Felipe Ortuno, Isabel Ortuño, Carmen Lupión y Cristina López.

Su organizadora, Terete Garrido, viuda de Francisco Valencia, forma parte de la Fundación desde hace más dos décadas, también lo fue su marido. "Desde que mi marido falleció, sigo colaborando en lo que puedo con la organización. Hago dos o tres actos al año para recaudar fondos para casas para discapacitados, lo que más nos mueve. Entregar estas casas es muy emocionante porque los discapacitados en la India rural son personas muy vulnerables, olvidadas".

La muestra se podrá visitar de 11 a 13,30 horas y de 16 a 21 horas. Toda la recaudación irá destinada a la construcción de las mencionadas viviendas, "que son muy valiosas para ellos y que una llevará el nombre de Padre Felipe y la otra de pintora Isabel, por mi amiga Isabel Ortuño, que me dijo hace unos meses que nos donaba unos cuadros para la ONG, y de ahí surgió esta iniciativa". Terete Garrido ha agradecido la implicación de Marisa C. Azcárate, de Kaizen Hoteles, por ceder un espacio de Casa María Luisa para la exposición. "Han sido muy generosos".

El padre Felipe Ortuno, que colabora con algunas de sus obras, asegura que su participación en esta iniciativa "es la de un mero aficionado. Yo tan sólo soy un aficionado a la pintura, y a través de otros amigos, pues nos hemos puesto a pintar para poder hacer esta exposición benéfica. No me hubiera atrevido a exponer porque hay tantos profesionales..., pero tratándose de una labor social, pues aquí me tienes. Una labor encomiable en la India".

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida desde 1969 con el proceso de transformación de una de las zonas más empobrecidas del sur de la India: los estados de Andhra Pradesh y Telangana.

En la India, 370 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, con menos de tres euros al día. Los habitantes de las zonas rurales que pertenecen a grupos socialmente desfavorecidos son los colectivos más vulnerables. Especialmente la infancia, las mujeres y las personas con discapacidad.