Nueva bronca entre PP y PSOE por el reasfalto del circuito

El circuito de velocidad será reasfaltado el próximo mes de octubre, tal como adelantó a Diario de Jerez el delegado de Economía y el vicepresidente de Cirjesa (la empresa pública que gestiona el trazado), Santiago Galván. Como se recordará, no ha pasado ni un año desde que el pavimento se renovara en su totalidad pero se tendrá que volver a levantar y sustituir por los problemas detectados en, al menos, cinco curvas.

Tras conocerse estos contratiempos, el PP de Jerez pidió ayer la dimisión de la alcaldesa Mamen Sánchez por "haber hecho de la mentira una constante en su manera de gobernar". Como explica el concejal y consejero de Cirjesa, Javier Durá, "una vez más la realidad vuelve a demostrar que el PSOE miente a los jerezanos". "Jerez no merece un gobierno mentiroso", añade Durá, quien recuerda que "hace tan solo 10 días que el PP alertó que el PSOE mentía sobre el reasfaltado del circuito". Además, recalca que "a pesar de que el PSOE había vendido que iba a asfaltar el trazado jerezano para homologarlo de cara a la celebración de pruebas de automovilismo, denunciamos que esa excusa de Mamen Sánchez no era cierta, sino que había que solucionar algunas deficiencias del asfalto en el que el Ayuntamiento gastó más de 800.000 euros hace sólo un año". Por ello, "no sólo mintió el PSOE de Mamen Sánchez en su argumentación pública de las obras de reasfaltado, sino que cuando el PP evidenció su mentira, el vicepresidente de Cirjesa salió en tromba acusando a los populares de mentir y se reafirmó en su tesis, demostrada falsa". "Para mentir -recuerda Durá- también hay que tener memoria y a Sánchez y a Galván se les ha olvidado que hace sólo 10 días dijeron que no había que asfaltar de nuevo el circuito ni que existieran problemas en el trazado".

Así las cosas, Javier Durá lamenta que esta actitud del PSOE "pone en riesgo la credibilidad de Jerez. Para la economía de Jerez, el circuito y el motociclismo son fundamentales y son extraordinarias fuentes de riqueza que el PSOE de Mamen Sánchez está poniendo en riesgo ya no sólo con su gestión, que también, sino con una actitud chulesca que, una vez más, ha quedado invalidada por la aplastante realidad reconocida incluso por ellos mismos". "No nos preocupa que nos insulten, ni que permanentemente quieran ridiculizarnos ni llamarnos mentirosos. Nos preocupa que el PSOE de Mamen Sánchez no deje de mentir a los jerezanos y ponga en riesgo la credibilidad del nombre de Jerez en el motociclismo mundial", añade Durá.

El concejal popular entiende, además, que Mamen Sánchez debe convocar de urgencia un consejo de administración de Cirjesa, cuya celebración, además, sea pública, y "donde reconozca sus mentiras, diga si mintió cuando anunció el reasfaltado, cuando criticó al PP, ahora que da la razón al PP o todas las veces". Es más, el PP urge a la alcaldesa "a garantizar que, tras gastar el año pasado más de 800.000 euros en asfaltar el Circuito, el Ayuntamiento y los jerezanos no tendrán que volver a gastar dinero en acometer las mejoras de una obra que no ha durado ni un año".

Por último, Durá concluye que "cada vez que el PP denuncia o propone, al PSOE le entran los nervios y tira de insultos y descalificaciones, siempre con la mentira por bandera. Mentiras que, una a una, se están demostrando".

Tras el comunicado del PP, el vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, advirtió ayer sobre "la estrategia dañina del PP de Jerez, que miente a sabiendas, sobre un proceso de negociación que está a punto de cerrarse con acuerdos importantes para nuestra ciudad". En este sentido, Galván señala que "la actitud chulesca de este partido está alcanzando unos niveles insólitos al pretender boicotear unas negociaciones sobre pruebas automovilísticas de primer nivel".

Con esta actitud, el vicepresidente de Cirjesa afirma que "no queda lugar a dudas de que a este partido le fastidia que traigamos pruebas de primer nivel a Jerez" y que "tengamos una visión clara y sostenible para el Circuito".

Unos objetivos que contrastan, según señala Galván, con "la etapa de derroche de los populares al frente del trazado, con eventos deficitarios; como Superbikes que cerraron en condiciones inasumibles para esta ciudad y que llevó a Cirjesa a pérdidas millonarias frente al acuerdo al que este Gobierno ha llegado con financiación y sin poner en riesgo a la sociedad".

Sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo en las instalaciones del circuito, el vicepresidente de Cirjesa recuerda, por un lado, que "el reasfaltado del circuito se encuentra en garantía", y por otro "que su adecuación responde a la adaptación a nuevos tiempos, nuevos proyectos y oportunidades para acoger competiciones de alto nivel, lo que elevará el potencial competitivo del equipamiento deportivo y, por tanto, de nuestra ciudad".

Por último, el edil Santiago Galván, lamenta que "la actitud dañina de lo populares en todo lo referente a mejoras en el circuito refleje de nuevo su complejo de inferioridad, como ha demostrado durante los consejos de administración de Cirjesa celebrados en la presente legislatura, votando sistemáticamente en contra de todas las medidas positivas, incluidas aquellas que han supuesto una mejora en el plano laboral de su plantilla".