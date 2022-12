Nueva protesta contra la ampliación de los domingos y festivos que podrán abrir los centros comerciales de Jerez

Comisiones Obreras ha convocado para este viernes una nueva manifestación contra la decisión adoptada semanas atrás por la Junta de Andalucía de que las grandes superficies comerciales de Jerez puedan abrir un mayor número de domingos y festivos a partir del año próximo. La protesta partirá del centro comercial Carrefour Norte a partir de las cinco de la tarde.

A finales del pasado mes, el Consejo Andaluz de Comercio dio su visto bueno a la propuesta realizada por el organismo autonómico que, a partir del año próximo, las grandes superficies comerciales de toda la ciudad puedan abrir los siete días de la semana durante los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, además de Semana Santa y durante el fin de semana de celebración del Gran Premio de España de Motociclismo. Hasta ahora, solo podían abrir 16 días domingos y festivos durante el año por lo que el número de días autorizados se ha ampliado notablemente.

Esta ampliación de horarios se justifica en el impacto para la actividad turística que, teóricamente, tiene esta ampliación de la actividad. Para ello, se declara a Jerez como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) durante ese periodo al superar unos determinados umbrales de ocupación hotelera. Sin embargo, sindicatos como CCOO alertan de que se está tratando de implantar la libertad horaria realizando una interpretación de esta figura.

El Ayuntamiento de Jerez, en coordinación con sindicatos, presentó una alegación a la propuesta de la Junta donde reclamaba que esta ampliación de horarios se limitase a los grandes establecimientos del centro histórico. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por errores en su contenido, según lo apuntado días atrás por la administración autonómica.

En un comunicado, este sindicato advierte, además, de que esta ampliación de horarios empeora las condiciones laborales de las plantillas de estos negocios y no genera nuevos empleos, tal y como sostiene la patronal del sector. En él, Comisiones Obreras advierte de que esta decisión adoptada por la Junta supone “la ruptura del equilibrio entre formatos comerciales que perjudica enormemente al pequeño y mediano comercio que no pueden competir en igualdad de condiciones, que no generan nuevo empleo, que condenan a la esclavitud a las plantillas a coste cero, ya que no se abonan y desertifican los centros de nuestras ciudades”.