Nuevo salón de pasos para la Hermandad de la Redención

¿Qué necesidad hay?

Pregunto. Me gustan las rectificaciones a tiempo. Pero no me gustan los cambios innecesarios, las cofradías que van deambulando por distintos días de la semana mayor sin sentido. Si realmente algo no funciona hay que cambiarlo. Pero, en este caso, la Redención acierta en su decisión, centrándose en seguir creciendo como Hermandad y no en tonterías que no vienen al caso.