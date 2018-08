El Obispado niega tener un informe sobre la restauración de la torre de Estella

El Obispado ha salido al paso de la información publicada días atrás en este Diario sobre que un informe de un arquitecto colegiado confirma que "la torre de Estella no se va a caer", al menos por el momento, y que se podría restaurar. Para la Diócesis, propietaria de la torre de la parroquia de San Miguel, el edificio se encontraba en un estado ruinoso y no era posible mantenerlo ni restaurarlo -de ahí la orden de derribarlo apoyada por Urbanismo-. En un comunicado, el Obispado asegura que "no obra en poder de la Diócesis como afirma el señor representante de la ELA de Estella del Marqués, Ricardo Sánchez, un proyecto técnico alternativo en el que se determine que la torre de la iglesia de Estella se pueda restaurar". Desde la Diócesis advierten de que se han "intentado iniciar las correspondientes obras de derrumbre amparadas en una licencia, encontrándose la empresa constructora con una reiterada postura obstruccionista por parte de Ricardo Sánchez, lo que se ha comunicado al Ayuntamiento matriz, a los correspondientes efectos, teniéndose en cuenta los graves riesgos que el no inmediato inicio de las obras pudiera significar para las personas y las cosas".

El regidor y los residentes de esta entidad local autónoma creen que existen otras soluciones viables antes de proceder a tirar la torre, como por ejemplo una restauración. "La inmensa mayoría de los vecinos quieren que la torre no sea derribada, principalmente porque es un patrimonio identificativo del lugar y lo sentimos como nuestro, a pesar de que no sea de nuestra propiedad", afirma el alcalde, no sin aclarar que "también hay vecinos que ante el alarmismo que se ha generado con el estado de la torre prefieren que se derrumbe, pero eso sí, para volver a construir una idéntica".