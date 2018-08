PP: "El Ayuntamiento es el mayor propietario de fincas abandonadas"

El concejal popular Javier Durá criticó ayer que el PSOE, "pese a llevar más de tres años en el gobierno de Jerez, no ha hecho absolutamente nada en materia de vivienda. Y mucho menos si hablamos de vivienda social". Durá aludió al último informe de Emuvijesa, referente al año 2017, en el que se refleja que en Jerez existen 5.661 solicitudes de vivienda social. "Y mientras tanto, el PSOE de Mamen Sánchez lleva tres años cruzado de brazos. Porque no es que no se esté construyendo, es que ni siquiera hay proyectos, porque el PSOE, según dicen, lleva tres años perfilando, trabajando, pero no haciendo". Agregó que "no existe una política de vivienda en una ciudad como Jerez que tiene enormes necesidades en este sentido".

Para el PP, el colmo ha sido que el gobierno municipal saque ahora "de la chistera" la reactivación del Registro Municipal de Solares, en opinión de los populares, "un ejercicio de incoherencia absoluta, porque el Ayuntamiento, en lugar de construir nuevas viviendas lo que hace es obligar, bajo amenaza, a particulares a construir".

Durá señaló que la intención del gobierno local es que "si el propietario de un inmueble en ruina o solar abandonado no construye en un plazo de entre seis meses a un año, el Ayuntamiento amenaza con quitarle la propiedad. No sólo es una seria amenaza, sino que además es una completa incoherencia porque el Ayuntamiento es el mayor propietario de fincas y solares en ruina de todo Jerez", aseguró el edil popular.

Manifestó que sólo en el entorno de la plaza Belén, "lugar prioritario para el PSOE", el Ayuntamiento es propietario de hasta nueve solares o inmuebles en ruina. "Es decir, el Ayuntamiento amenaza a los particulares, pero es incapaz de asumir su responsabilidad y rehabilitar esos inmuebles, en un claro ejemplo de incoherencia y de lavado de manos insostenible".

A juicio del PP, el Ayuntamiento es el primero que debería dar ejemplo y "luego amenazar a los particulares. Puede empezar por el inmueble de la calle Barranco, que lleva años y años abandonado en un lugar prominente y es propiedad municipal y ya luego, cuando el Ayuntamiento cumpla, obligar a los demás".

El edil popular indicó también que "esta ocurrencia del PSOE de Mamen Sánchez es bastante probable que ni siquiera llegue a materializarse porque los plazos son mucho más largos que lo que resta de legislatura. Por tanto, el compromiso del PSOE con el centro histórico es nulo y lo tiene completamente abandonado".

Por último, Durá recordó "la abundancia de construcción de viviendas sociales en el anterior gobierno popular" y citó, como ejemplos, las 48 de El Portal, 209 en Vistalegre, 208 en nuevo Cerrofruto o 74 en Estella.