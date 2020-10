El PP relaciona el Festival Xera con el incremento de casos de Covid-19 en Jerez

“El silencio de Mamen Sánchez desde la celebración del Festival Xera no hace sino aumentar las dudas sobre la actuación del Gobierno socialista autorizando la celebración de dicho festival en las circunstancias en las que se hizo así como gestionando las diversas aglomeraciones y situaciones perjudiciales para la salud que provocó y que todo el mundo pudo ver”, señala el PP en una nota de prensa.

Así, desde el PP lamentan que Mamen Sánchez “aún no haya dado la cara ni haya asumido que puso en riesgo la salud de los jerezanos queriéndose desde su Gobierno incluso negar que las imágenes que todo el mundo vio se llegaron a producir”.

“Desgraciadamente -añade el PP-, Jerez vive días después del Festival Xera su récord de contagios y suma nuevos fallecidos a consecuencia de esta pandemia, circunstancia que debería de acelerar las explicaciones públicas de los criterios e informes técnicos que llevaron al PSOE de Mamen Sánchez a poner en riesgo la salud de los jerezanos llevando a cabo un festival cuando previamente había suspendido los eventos de las Fiestas de la Vendimia, otros mayores como Semana Santa o Feria o incluso actos con menos público organizados por el propio Ayuntamiento”.

Las acusaciones del PP tuvieron respuesta desde el gobierno local, que considera “lamentable que haga un uso político de las personas enfermas”, le exige “responsabilidad” y le recuerda que “la responsabilidad empieza por cumplir las normas, y no vamos a aceptar lecciones de un delincuente condenado”, en referencia a Antonio Saldaña.

“Saldaña regresa, como siempre, generando ruido y en este caso mintiendo sobre los casos de Covid-19 en Jerez. Habría que preguntarle en qué se basa para referirse en esos términos a personas enfermas y haciendo un uso político de un tema tan sensible. Él evidentemente no conoce la identidad, ni el nombre y ni los apellidos de estos afectados, ni mucho menos dónde pudieron contagiarse. Saldaña miente, y lo que pretende hacer es ocultar un dato muy significativo, que hay 32 nuevos casos en la residencia de La Granja y, nos atrevemos a afirmar, que no es muy probable que estos mayores estuvieran en el concierto del Xera”, se defiende desde el ejecutivo local.

“Saldaña debe dejar de hacer el ridículo y antes de exigirle a los demás responsabilidad, debería saber que la responsabilidad empieza por cumplir las normas, normas que él incumplió al conducir bajo los efectos del alcohol y no vamos a aceptar lecciones de un delincuente condenado”, concluye el gobierno local.