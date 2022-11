El PP de Jerez denuncia que "el PSOE abandona fincas municipales en pleno barrio de San Mateo"

El PP de Jerez denuncia que "en un total estado de abandono y completamente en ruinas tiene el PSOE de Mamen Sánchez una finca municipal en la esquina de las calles Liebre y Juan Capitán dando una pésima imagen a vecinos y visitantes en un claro ejemplo gráfico de su gestión estos ocho años al frente del Ayuntamiento".

"Y es que mientras que el centro histórico necesita viviendas asequibles y no de alto standing, mientras los vecinos del centro reclaman con justicia equipamientos públicos, el PSOE de Mamen Sánchez deja abandonada, hasta la ruina, una gran finca municipal que es patrimonio de todos los jerezanos. Pero no hay interés, no hay voluntad y no hay capacidad en el PSOE de Mamen Sánchez”, afirma el portavoz popular, Jaime Espinar.

Desde el PP se preguntan "si Mamen Sánchez se va a expropiar a sí misma, si va a incluirse a ella misma en el registro de solares por su evidente incumplimiento legal del deber de conservación de esta finca municipal. No es el primer ni único caso de abandono del PSOE del patrimonio de los jerezanos en el centro histórico ya que, como denunció el Partido Popular hace unos días, en la calle Ancha, el PSOE de Mamen Sánchez mantiene un importante inmueble municipal cerrado y abandonado".

Añade el PP que "como en tantos otros ámbitos, Mamen Sánchez presume de una gestión que, en la realidad, no existe, y en la rehabilitación y recuperación del casco histórico tenemos otro ejemplo. ¿Cómo puede exigirle el PSOE de Mamen Sánchez a ningún particular lo que ella no es capaz de hacer? ¿En todos estos años el PSOE de Mamen Sánchez no ha encontrado un solo proyecto que poder llevar a cabo en esta finca municipal ubicada en un lugar estratégico del casco histórico?".