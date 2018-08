El PP quiere que la Junta incluya en los presupuestos la Ronda Sur de Jerez

El PP anunció ayer que trabaja para que los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía contemplen "la inversión necesaria para la construcción de la Ronda Sur de Jerez". Tal como avanza el portavoz y parlamentario popular Antonio Saldaña, "esta inversión está comprometida por la Junta de Andalucía desde 1995, año en el que se firmó el convenio entre Junta, Gobierno y Ayuntamiento para hacer una ronda de circunvalación para Jerez". En cambio, "23 años después de aquel compromiso firmado por escrito por los dirigentes del PSOE sigue sin cumplirse. Una evidencia de que en los últimos 30 años, la Junta no ha tenido en cuenta a Jerez desde el punto de vista de las infraestructuras ni la ha tratado como se merece", afirma. Así las cosas, el PP recuerda que "de aquel convenio firmado en el año 1995, el Gobierno de España se comprometió a hacer la Ronda Oeste y ésta se ejecutó con un Gobierno del PP siendo ministro de Fomento Álvarez Cascos; el Ayuntamiento de Jerez se comprometió a la Ronda Este y ésta se ejecutó siendo alcalde Pedro Pacheco. En cambio, la Junta se comprometió a hacer la Ronda Sur y jamás ha estado siquiera presupuestada".

Por ello, Antonio Saldaña destaca que "no es normal que la principal ciudad en población de la provincia, la quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España no tenga una ronda de circunvalación completa". Además, "el estratégico lugar de centralidad que ocupa Jerez requiere aún más de un anillo de circunvalación cerrado y que evite que, por ejemplo, los vecinos de la zona sur o de El Portal tengan que soportar un exceso de tráfico de camiones y vehículos por no existir dicha ronda".

"Tras más de 23 años de incumplimiento de un convenio firmado, el PSOE tiene que explicar qué le pasa con Jerez y por qué nunca cumple con la ciudad", concluyen desde el PP.