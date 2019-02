El PP dice que "Mamen Sánchez no saca el Presupuesto de 2019 porque sabe que no seguirá de alcaldesa"

El PP de Jerez entiende que Mamen Sánchez "se ha desentendido de los Presupuestos de 2019 porque sabe que no va a seguir de alcaldesa a partir de mayo y que no será ella quien los lleve a cabo. Un ejercicio de irresponsabilidad que demuestra que el PSOE de Jerez no es capaz de cumplir con sus responsabilidades y obligaciones", señala el edil Antonio Montero.

"Mamen Sánchez tira la toalla", añade Montero, quien afirma que "de pensar lo contrario, la alcaldesa no habría anunciado que no habrá presupuestos de 2019 hasta después de las elecciones". "Cualquier gobierno serio y responsable gobierna y toma decisiones con independencia de si está en año electoral o no, sino pensando en el interés general de los jerezanos, pero Mamen Sánchez sabe que no va a seguir de alcaldesa y se desentiende de su obligación de presentar las cuentas para este año".

Los populares lamentan el "escaso nivel de ejecución del presupuesto municipal de 2018, confirmado por la propia alcaldesa, quien con cierto descaro y falta de respeto a los jerezanos, anunció que se da otro año más para llevar a cabo el presupuesto que ella misma hizo para el pasado 2018, demostrado escasa capacidad de trabajo y nulo interés por el progreso y mejora de Jerez", señala Antonio Montero.