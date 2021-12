El PP dice que Mamen Sánchez es "responsable del daño al viñedo de Jerez"

El Partido Popular sostiene que "el PSOE de Mamen Sánchez vive en la improvisación y en los continuos bandazos y se ha cobrado una nueva víctima: el viñedo de Jerez. Y es que, con un simple recuerdo al histórico de declaraciones de Mamen Sánchez y su delegado de Urbanismo, se demuestra cómo han sido Mamen Sánchez y el PSOE los únicos responsables y potenciadores del daño al viñedo de Jerez con la masificación de instalaciones de energías renovables".

El concejal popular Jaime Espinar ha recordado cómo "Mamen Sánchez prometió antes de las últimas elecciones un Jerez lleno de este tipo de instalaciones, afirmando en febrero de 2021 que la instalación de varias plantas fotovoltaicas no sólo supone una mejora medioambiental sino que además genera un importante volumen de empleo". Para, acto seguido, anunciar la construcción de un parque solar fotovoltaico, agradeciendo Mamen Sánchez al Gobierno de Pedro Sánchez "los cambios legislativos que han permitido la instalación de empresas de este sector en la ciudad".

Los populares destacan cómo desde el PSOE de Mamen Sánchez se ha llegado a afirmar que "agradecemos a estas empresas su confianza en una ciudad que ha hecho una firme apuesta por impulsar acciones en la línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hemos hecho una apuesta importante por facilitar la implantación de empresas del sector de las energías renovables", pidiéndose entonces a la Junta "que verdaderamente apueste por la implantación de estas empresas que dan empleo y generan riqueza".

Espinar ha señalado que, "en menos de un año, el PSOE ha pasado de alabar la llegada de empresas, de destacar que era fruto de su compromiso, de las facilidades que daba el Ayuntamiento y los incentivos del Gobierno de España y pedir a la Junta más compromiso a responsabilizar de todo a la Junta de Andalucía".

Los populares afirman que "la hemeroteca más reciente tumba las excusas del PSOE porque, al contrario, lo que demuestra es que miente, generando una gran incertidumbre en las inversiones que quieren llegar a Jerez a las que hace un año les animaban y facilitaban y ahora les niegan las licencias".

"La última mentira", señala Jaime Espinar, "ha sido su argumentación para no impedir la licencia en El Barroso, volviendo a echar la culpa de todo a la Junta de Andalucía. Porque la modificación de que la que habla el PSOE de la LOUA no afecta a los viñedos de Jerez, ya que dicha modificación supedita su aplicación a que no haya una norma que expresamente lo prohíba, como es el caso de Jerez, donde existe un Plan Especial de Recursos Eólicos de Jerez que lo prohíbe y, además, con independencia de ello, también habrían tenido, de acuerdo con la misma modificación de la LOUA, desde el 9 de junio de 2020, tiempo de modificar el PGOU y suspender licencias provisionalmente".

"Mamen Sánchez y, sobre todo, su delegado de Urbanismo, tiene que asumir responsabilidades por su negligente actuación, por el irreparable daño que está causando al viñedo de Jerez y por su incapacidad manifiesta para defender el paisaje histórico de Jerez compaginado con la llegada de energías renovables", concluye Espinar.