El PP subraya que "el PSOE reconoce que no logró asesorar ni una iniciativa empresarial al día en 2022"

El PP de Jerez subraya que "Mamen Sánchez comenzó la legislatura creando un área de captación de inversiones. Ya no es que no haya sido captar las inversiones interesadas en la zona y que terminaron instalándose en otras localidades, es que el propio PSOE reconoce que no fue capaz de atender siquiera una sola consulta, un solo asesoramiento al día en 2022".

"Según los datos publicados por el Ayuntamiento, el gobierno de Mamen Sánchez atendió consultas de 285 iniciativas. Es decir, a menos de una gestión al día. ¿Y estos son los logros de los que presume Mamen Sánchez? ¿Esto es todo a lo que aspira el PSOE?", se preguntan desde el PP.

La concejal popular Almudena Martínez ha lamentado que Mamen Sánchez no esté generando ilusión por invertir en Jerez y, lo que es peor, que está sentado sin hacer nada a la espera de que por la puerta aparezca alguien a interesarse por alguna gestión.

“Jerez necesita un gobierno ambicioso, un gobierno convencido de las capacidades de Jerez, un gobierno que dé facilidades y con ganas de trabajar y salir a la calle a diario a captar todas las inversiones posibles y no un gobierno sentado a esperar que alguien entre por las puertas”, señala Martínez.

Desde el PP ponen "en evidencia el fracaso de la gestión del PSOE en materia de empleo con los datos ofrecidos por el propio gobierno municipal. El año tiene 365 días y el Gobierno de Mamen Sánchez sólo ha atendido 285 días consultas interesadas en generar una iniciativa empresarial. ¿Por qué se queda el PSOE en las consultas hechas y esconde el dato de cuántas de esas consultas han dado fruto con la creación de alguna empresa?".