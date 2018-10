PP: "Hay que acercar el Jerez rural al urbano y viceversa"

El PP continuó ayer presentando distintas áreas del programa electoral con el que cocurrirá a los comicios municipales del pmes de mayo. Ayer le tocó el turno a la zona rural donde fue presentada la edil Susana Sánchez Toro como coordinadora de esta área que abarca no solo la zona rural sino también la agroindustria, el vino y el caballo.

En una comparecencia, el alcaldable de la formación, Antonio Saldaña, dijo: "Jerez no sería ni lo grande ni lo importante que es si no fuera por su Zona Rural. Hay pocos municipios en España que tengan esta riqueza". En este sentido hizo hincapié en la "amplia experiencia de gestión de Susana Sánchez en el ámbito municipal, especialmente en la zona rural, de la que también procede". No en vano, Sánchez Toro fue delegada del Medio Rural durante el anterior mandato municipal.

Por ello, aseguró que su partido abordará los temas de "viviendas, de servicios, financiación, educación, infraestructuras, agua, inundaciones, legalizaciones, en definitiva, de los problemas reales que tienen los vecinos de la zona rural".

Por su parte, Susana Sánchez Toro puso de manifiesto que "sabemos de primera mano los problemas y lo que necesitamos. Pretendemos sacar un proyecto entre todos los vecinos de las 16 barriadas rurales y de las siete pedanías".

La edil aseguró que la zona rural de Jerez "lleva padeciendo 40 años del PSOE en la Junta, la principal rémora de estos jerezanos". En este sentido, aseguró que en su anterior etapa en el gobierno de María García-Pelayo "se dejaron muchos proyectos terminados para que la zona rural avanzara y, cuatro años después, estamos en el mismo punto".

Acto seguido abordó la situación de la agroindustria señalando que "tenemos productores y productos maravillosos y queremos que se puedan vender en origen, así como poner en marcha un plan especial de viñedos junto a la declaración como patrimonio de la humanidad" que está promoviendo su formación.

En cuanto al caballo, la edil popular lamentó que la Ciudad Europea del Caballo "esté pasando sin pena ni gloria en Jerez, muy especialmente en la zona rural". "Tenemos y queremos proyectos para los dos parques periurbanos, que haya zonas verdes donde los fines de semana haya ocio o pequeños mercados". Por último incidió en la necesidad de "acercar el Jerez rural al urbano y viceversa".