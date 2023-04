El PP lamenta que la alcaldesa "inaugure obras sin terminar" presa de un "gran nerviosismo preelectoral"

El PP de Jerez cree que la alcaldesa Mamen Sánchez es presa de un "evidente nerviosismo electoral" que la está empujando a "inaugurar obras sin terminar". "Cuando las cosas se hacen a última hora y corriendo tras haber tenido 8 años, ni se hacen a tiempo ni se hacen bien", señalan los populares en un comunicado, en el que afean al gobierno local que anteponga "la propaganda por encima de la gestión, el electoralismo por encima de los hechos".

"En los últimos días, hemos visto a Mamen Sánchez inaugurar las obras de una plaza (Salvador Allende) que no está terminada, la hemos visto inaugurar la reapertura de una piscina, la de la zona sur, que no ha abierto aún después de cinco años cerrada y no le ha dado tiempo de abrirla a tiempo", reprocha el PP a la alcaldesa, a la que critica porque "se acaba el tiempo de poder inaugurar y hay que hacer propaganda aunque no se haya hecho el trabajo".

Sobre la piscina cubierta Manuel Mestre, los populares recuerdan que la regidora jerezana anunció el pasado 17 de diciembre que abriría el mes pasado, "pero marzo se ha acabado y la única que ha podido entrar en la piscina es Mamen Sánchez. Eso sí, para poner la placa".

Para el PP, la alcaldesa da muestras de "cinismo elevado a la máxima potencia" al asegurar que la apertura de esta piscina "iba a ser histórica porque supone la recuperación de una instalación que nos encontramos muy deteriorada”, toda vez que esta instalación "cerró en 2019, cuatro años después de llegar Mamen Sánchez al gobierno, por lo que si en 2019 se encontró las instalaciones deterioradas fue porque su propio gobierno la deterioró".

El PP resume así la gestión de Mamen Sánchez: "8 años sin hacer nada, prisas de última hora por aparentar que hace algo y mucha propaganda que intente tapar obras sin terminar, proyectos sin acabar", por lo que lamenta que "Jerez esté pagando el nerviosismo electoral de Mamen Sánchez con situaciones tan kafkianas como la de inaugurar una piscina que no puede abrir aún porque no está terminada, o inaugurar una plaza en la que aún estaban trabajando los obreros o en la que se ha arreglado un suelo (Pasaje San Ignacio) pero se han dejado los boquetes en el techo".

“Está claro que Jerez, con Mamen Sánchez, no funciona”, apostilla el PP.