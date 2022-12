El PP califica de "inocentadas" las promesas del PSOE del apeadero de tren en la zona norte de Jerez

El PP de Jerez ha denunciado que el apeadero de tren de la zona norte de Jerez "es una inocentada constante del PSOE a los jerezanos". Y es que, desde el PP entienden que la "realidad ha vuelto a poner en evidencia los constantes anuncios de Mamen Sánchez y de la propia ministra de Transportes que vino a Jerez a enseñar un proyecto que no está ni empezado a redactar".

Y es que, con los datos que ha publicado el Gobierno de Sánchez, "igual termina la década y Jerez sigue sin apeaderos de tren". El secretario general del PP de Jerez, Jaime Espinar, lamenta que ni el Gobierno de Sánchez ni el Gobierno de Mamen "tengan la más mínima prisa, la más mínima voluntad por hacer que Jerez cuente con, al menos un apeadero, en un plazo breve de tiempo. Si el anterior Gobierno del PP dejó hecho el estudio de viabilidad de los 3 apeaderos y el Gobierno de Sánchez se irá sin siquiera haber terminado el proyecto de un apeadero, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo el PSOE con un proyecto tan demandado y necesario para la ciudad?".

"De nuevo queda demostrado que con el ritmo PSOE, Jerez no avanza". Por eso, desde el PP insisten al Gobierno en que "dejen de marear a los jerezanos, dejen de dar vueltas a un proyecto con el que no tienen un compromiso claro y acorten los plazos para que Jerez no tenga que esperar 3 años a que se redacte el proyecto, más el proceso de licitación de las obras, su adjudicación y proceso que lleve a comenzar las obras, a ritmo PSOE, no antes de 2028".